Rendkívüli

Kemény kijelentés: Zelenszkij elvesztette a józan eszét

George Clooney

Elképesztő átváltozás: rá sem ismerni George Clooney feleségére

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Amal Clooney lenyűgözően fest az új frizurájával. George Clooney felesége most először vállalkozott arra, hogy rövidebbre vágatja a haját. A sztárfeleségnek azonban minden jól áll.
A frizurát Dimitris Giannetos készítette, aki nem csak 68 centit vágott belőle, hanem Amal hajszínét is sötétebbre is festette. George Clooney szerint felesége ragyogóan néz ki, de mindketten igyekeznek a reflektorfénytől távol, egyszerű életet élni írja a Daily Mail.

George Clooney
George Clooney és Amal Clooney a 81. Velencei Filmfesztiválon.
Fotó: Getty/ Mondadori Portfolio / Rocco Spaziani

A sztárpárnak hatalmas vagyonuk ellenére fontos, hogy gyermekeik normális környezetben nőjenek fel. George elárulta, hogy ő maga viszi minden reggel iskolába ikreiket, Ellát és Alexandert. Tudatosan óvják a gyerekeiket a nyilvánosságtól. A színész úgy érzi, családi életükben meg tudják őrizni a hétköznapiságot. Ugyanakkor elismeri, hogy néha elkerülhetetlen a luxus. 

George Clooney családja három országban él: van otthonuk Olaszországban, Angliában és az Egyesült Államokban is, de a karácsonyt mindig a tengerentúlon töltik. George jelenleg az új filmjén, a Jay Kelly-n dolgozik, amely a Netflixen fog debütálni. A filmben egy híres színészt alakít, aki saját múltjával és döntéseivel néz szembe. Saját bevallása szerint Clooney hálás, hogy későn lett világhírű, mert így meg tudta őrizni a józan egyensúlyt a hírnév és a való élet között.

 

