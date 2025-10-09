Elképesztő átváltozás: rá sem ismerni George Clooney feleségére

A frizurát Dimitris Giannetos készítette, aki nem csak 6–8 centit vágott belőle, hanem Amal hajszínét is sötétebbre is festette. George Clooney szerint felesége ragyogóan néz ki, de mindketten igyekeznek a reflektorfénytől távol, egyszerű életet élni – írja a Daily Mail.

George Clooney és Amal Clooney a 81. Velencei Filmfesztiválon.

Fotó: Getty/ Mondadori Portfolio / Rocco Spaziani

A sztárpárnak hatalmas vagyonuk ellenére fontos, hogy gyermekeik normális környezetben nőjenek fel. George elárulta, hogy ő maga viszi minden reggel iskolába ikreiket, Ellát és Alexandert. Tudatosan óvják a gyerekeiket a nyilvánosságtól. A színész úgy érzi, családi életükben meg tudják őrizni a hétköznapiságot. Ugyanakkor elismeri, hogy néha elkerülhetetlen a luxus.

Amal Clooney looks incredible as she shows off shorter 'bubble blowout' after cutting off EIGHT inches of hair https://t.co/GuW0I1jiYb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2025

George Clooney családja három országban él: van otthonuk Olaszországban, Angliában és az Egyesült Államokban is, de a karácsonyt mindig a tengerentúlon töltik. George jelenleg az új filmjén, a Jay Kelly-n dolgozik, amely a Netflixen fog debütálni. A filmben egy híres színészt alakít, aki saját múltjával és döntéseivel néz szembe. Saját bevallása szerint Clooney hálás, hogy későn lett világhírű, mert így meg tudta őrizni a józan egyensúlyt a hírnév és a való élet között.