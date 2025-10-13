Egy mozdulat, ami tönkreteheti a gerincedet

A gerinc biztosítja testünk stabilitását, rugalmasságát és védi a gerincvelőt, amely összeköti az agyat a test többi részével. Mégis, a modern életmód – az ülőmunka, a görnyedt testtartás és a mozgáshiány – komoly veszélyt jelenthet rá. A szakemberek szerint a gerinc egészségének megőrzéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő testtartás - számol be a New York Post.

A helyes alvási testhelyzet segít megelőzni a gerincfájdalmat

Fotó: Unsplash

Mozgás nélkül nincs egészséges gerinc

Sokan csak nyújtanak vagy súlyzó edzéseket végeznek, de elfeledkeznek a kardioedzésről, ami kulcsfontosságú a gerinc szempontjából is. Az aerob mozgás – mint a séta, úszás vagy kerékpározás – nemcsak a szívet és a tüdőt erősíti, hanem a gerinc körüli izmokat is, így megelőzi a fájdalmat és a merevséget.

Ha sokat ül számítógép előtt, ne görnyedjen a monitorra! A vállakat húzza hátra, a nyakat tartsa semleges helyzetben, és naponta többször végezzen enyhe nyaknyújtásokat. A helyes testtartás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a gerinc egészségének alapja.

A gerinc természetes S-alakú görbülete csak akkor marad meg, ha alvás közben megfelelően támasztjuk meg. A szakértők szerint a legjobb alvási póz a háton vagy oldalt fekvés. Oldalt fekvés esetén egy párna a térdek között segíthet tehermentesíteni a csípőt és a derekat. Ezzel szemben a hasra fekvés hosszú távon ártalmas: a nyak ilyenkor elcsavarodik, az izmok túlfeszülnek, és reggelre nyaki merevség, fejfájás jelentkezhet.

A szakértő szerint a legkárosabb szokás a gerinc számára, ha kanapén vagy fotelben alszunk el. Ilyenkor a gerinc elcsavarodik, a nyak és a hát természetellenes helyzetbe kerül, ami reggeli fájdalmat és merevséget okozhat. Ha fájdalommal ébred, próbálja meg meleg zuhannyal és enyhe masszázzsal ellazítani az izmokat. Segíthetnek a gyulladáscsökkentő krémek, valamint a nem vényköteles fájdalomcsillapítók is.