Kiadta a figyelmeztetést a Gmail, minden felhasználó érintett

Több mint 183 millió e-mail cím és jelszó került illetéktelen kezekbe egy hatalmas adatlopásban – figyelmeztetett Troy Hunt ausztrál kiberbiztonsági szakértő. A Gmail-felhasználók érintettek lehetnek.
A 3,5 terabájtnyi ellopott adat között Gmail-, Outlook-, Yahoo- és más e-mail fiókok is szerepelnek. A szakértő szerint a jelszavakat úgynevezett „stealer logok”, vagyis kártékony szoftverek által gyűjtött adatfájlok tartalmazzák, amelyekből a hackerek tömegesen szerzik meg a Gmail-felhasználók adatait – írja a Daily Mail.

A Gmail-felhasználók bajba kerülhetnek – Fotó: Unplash
A Gmail-felhasználók bajba kerülhetnek
Fotó: Unplash

A Gmail-felhasználókat jelszócserére ösztönzik

A felhasználók a haveibeenpwned.com oldalon ellenőrizhetik, érintettek-e. Ha az e-mail-cím szerepel az adatbázisban, azonnal jelszót kell cserélni, és kétlépcsős azonosítást (2FA) bekapcsolni.

A Google közölte: nem új, Gmail-specifikus támadásról van szó, hanem ismert kártevőkről, amelyek több szolgáltatást is érintenek. A vállalat folyamatosan reseteli a kompromittálódott jelszavakat, és arra biztat mindenkit, hogy használjon passkeyt vagy erős, egyedi jelszavakat minden fiókhoz.

A közelmúltban a BBC-t is meg akarták hackelni. 

 

