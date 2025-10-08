Hírlevél

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay halálközeli élményéről mesélt

A világhírű séf homárokat gyűjtött Tasmania partjainál, amikor egy nagy fehér cápával találkozott össze. Gordon Ramsay később megtudta, hogy valójában egy fiatal cápával találkozott.
Az 58 éves Gordon Ramsay egy izgalmas víz alatti kalandot élt át a minap.

Gordon Ramsay túlesett egy műtéten bőrrákja miatt
Gordon Ramsay túlélte a cápával való találkozást
Fotó: AFP

A világhírű szakács nemrég merült le a Nagy Fehér Cápa Autópálya néven ismert területen, hogy spiny homárokat gyűjtsön a tenger mélyén. 

Úszás közben egy körülbelül 3,6–4,3 méter hosszú nagy fehér cápa közelítette meg őt. A sztárséf elsőre nagyon megijedt, de aztán nyugodtan reagált a váratlan helyzetre: a szigonnyal próbálta védeni magát, aminek a végén már egy languszta volt. Gordon a hínár között megbújt, amíg a cápa elúszott mellette. Később kiderült, hogy a találkozó egy fiatal példánnyal történt, ami szerencsére nem végződött tragédiával – írja a News.co.au.

Gordon Ramsay el volt ájulva

Az futott át az agyamon, hogy megvan a becses kincsem… erre mindjárt megeszik egy fehér hal

 – mondta a séf.
Ramsay kiemelte Tasmania egyedülálló tengeri étkezési kultúráját, ahol kiváló minőségű halak, tengeri herkentyűk, bárány, marhahús és helyi whisky egyaránt megtalálhatóak. 

Ez a különleges találkozás nemcsak izgalmas kaland volt a séf számára, hanem egyben újabb ok arra, hogy felhívja a figyelmet Tasmania természeti kincseire és gasztronómiai különlegességeire.

Amúgy az Ausztrália alatt található ország a legjobb dél-csendes-óceáni szigetek között a második helyet szerezte meg a Condé Nast Traveler olvasói által. Az első helyezett Fidzsi-szigetek lett, majd Tasmania után Bora Bora és Francia Polinézia következett.

 

