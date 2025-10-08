Gordon Ramsay halálközeli élményéről mesélt

Az 58 éves Gordon Ramsay egy izgalmas víz alatti kalandot élt át a minap.

Gordon Ramsay túlélte a cápával való találkozást

Fotó: AFP

A világhírű szakács nemrég merült le a Nagy Fehér Cápa Autópálya néven ismert területen, hogy spiny homárokat gyűjtsön a tenger mélyén.

Úszás közben egy körülbelül 3,6–4,3 méter hosszú nagy fehér cápa közelítette meg őt. A sztárséf elsőre nagyon megijedt, de aztán nyugodtan reagált a váratlan helyzetre: a szigonnyal próbálta védeni magát, aminek a végén már egy languszta volt. Gordon a hínár között megbújt, amíg a cápa elúszott mellette. Később kiderült, hogy a találkozó egy fiatal példánnyal történt, ami szerencsére nem végződött tragédiával – írja a News.co.au.

Gordon Ramsay el volt ájulva

Az futott át az agyamon, hogy megvan a becses kincsem… erre mindjárt megeszik egy fehér hal

– mondta a séf.

Ramsay kiemelte Tasmania egyedülálló tengeri étkezési kultúráját, ahol kiváló minőségű halak, tengeri herkentyűk, bárány, marhahús és helyi whisky egyaránt megtalálhatóak.

Ez a különleges találkozás nemcsak izgalmas kaland volt a séf számára, hanem egyben újabb ok arra, hogy felhívja a figyelmet Tasmania természeti kincseire és gasztronómiai különlegességeire.

Amúgy az Ausztrália alatt található ország a legjobb dél-csendes-óceáni szigetek között a második helyet szerezte meg a Condé Nast Traveler olvasói által. Az első helyezett Fidzsi-szigetek lett, majd Tasmania után Bora Bora és Francia Polinézia következett.