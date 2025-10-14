Hírlevél

gorilla

Vérfagyasztó pillanatok – egy gorilla teljes erővel nekirontott az üvegnek, mindenki menekült!

Pánik tört ki a San Diegó-i állatkertben, amikor egy gorilla teljes erőből nekirontott az üvegfalnak. A gorilla áttörte a védőüveg egyik rétegét, a látogatók sikoltozva menekültek.
A videón jól kivehető, ahogy a gorilla vad erővel csapódik neki az üvegnek — a dörrenés úgy szólt, mintha robbanás történt volna. Az emberek sikoltozva futottak, néhányan ijedtükben a földre zuhantak. - írja a DailyMail.

Pánik tört ki a San Diegó-i állatkertben, miután egy gorilla teljes erőből nekirontott az üvegfalnak, és áttörte annak egyik védőrétegét.
Pánik tört ki a San Diegó-i állatkertben, miután egy gorilla teljes erőből nekirontott az üvegfalnak, és áttörte annak egyik védőrétegét.Fotó:Illusztráció/Unsplash

„Olyan volt, mintha földrengés történt volna” – mesélte Jackie Doubler, aki a helyszínen tartózkodott.

A zoo szóvivője közölte: csak az egyik üvegréteg sérült meg, Denny és a társa sértetlenek, de a biztonság kedvéért mindkettőt ideiglenesen elhelyezték, amíg a javítás befejeződik.

Szakértők szerint természetes viselkedés

A viselkedéskutatók szerint az ilyen „rohamok” a fiatal hím gorillák normális viselkedésének részei.
Dr. Erin Riley, a San Diego Állami Egyetem antropológusa elmondta, hogy a hím gorillák gyakran mozdulatokkal mutatják erejüket, különösen akkor, ha fenyegetve érzik magukat a bámészkodóktól.
„A gorillák nem szeretik, ha közvetlenül a szemükbe néznek” — tette hozzá a szakértő.

A gorilla testvérének halála is hatással lehetett

A gorilla agresszív kitörése néhány héttel azután történt, hogy Denny bátyja, Maka — egy 30 éves hím — hirtelen szívleállásban elpusztult. A szakemberek szerint ez a veszteség is befolyásolhatta a fiatal gorilla viselkedését.

Tisztelet és felelősség az állatok iránt

A látogatók később arra kérték a közönséget, hogy bánjanak tisztelettel az állatokkal.
„Sokan kopogtatják vagy provokálják az üveget. El kell fogadni, hogy ezek vadállatok, és csak megfigyelni szabad őket” — mondta egy szemtanú, Andrea Corry.

A gorilla a világ legnagyobb főemlőse, és a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett faj a közép-afrikai erdők pusztítása miatt.

Korábban azt vizsgálták, hogy 100 ember nyerne-e, vagy egy gorilla — amiről az Origo is beszámolt.

 

