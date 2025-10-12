Senki sem gondolta volna, hogy ez a tejtermék ennyire egészséges

A görög joghurt az egyik legjobb választásnak bizonyulhat edzés utáni regeneráló ételként – derült ki egy friss kanadai kutatásból, amelyet a Nutrients tudományos folyóirat közölt. A vizsgálatban harminc egészséges, fiatal férfi vett részt, akik ellenállásos edzéseket végeztek, majd szénhidrátot vagy görög joghurtot fogyasztottak az edzések után – számol be a Fox News.
Görög joghurt segíthet a gyulladás csökkentésében
A kutatók azt találták, hogy a görög joghurt rendszeres fogyasztása jelentősen csökkentette a szervezet gyulladásos tüneteit, szemben a csak szénhidrátot fogyasztó csoporttal. Ez azt jelenti, hogy a joghurt nemcsak az izomépítéshez szükséges fehérjét biztosítja, hanem a regeneráció természetes folyamatát is támogatja.
A szakértő ugyanakkor figyelmeztet: a teljes előnyök érdekében érdemes a natúr, cukormentes, teljes zsírtartalmú görög joghurt mellett dönteni. A zsírszegény változatokból ugyanis hiányzik a zsírban oldódó K2-vitamin, amely nélkülözhetetlen a csontok, a szív és a fogak egészségéhez. A teljes zsírtartalmú verziók ráadásul laktatóbbak is, így kisebb az esélye a nassolásnak két étkezés között.
Ha valaki nem szereti a görög joghurt enyhén savanykás ízét, érdemes fehérjeport vagy gyümölcsöt keverni hozzá, esetleg smoothie formájában fogyasztani.
„Amíg elegendő fehérjét viszünk be – akár görög joghurtból is – 24 órán belül az edzés után, addig meglesznek a csodálatos hatások” – hangsúlyozta Bates.
A gyulladás ugyanis az edzések természetes velejárója – mikrosérülések keletkeznek az izmokban, ami fájdalmat és merevséget okoz. Autumn Bates klinikai táplálkozási szakértő szerint a görög joghurtban található leucin nevű aminosav kulcsszerepet játszik az izomrostok helyreállításában.