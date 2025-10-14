Súlyos baleset érte a brit sztárt, megrázó fotókat osztott meg

Sokkolta a rajongókat, amikor kiderült, hogy Gracey súlyos balesetet szenvedett: a 27 éves énekesnőt elütötte egy autó. A brit popsztár a közösségi oldalán számolt be a történtekről, és megmutatta bekötözött lábát is. A képeken jól látszik, hogy jobb lábát és bokáját teljesen be kellett tekerni, ám a sztár igyekezett humorral kezelni a helyzetet - írja TheSun.

Gracey a színpadon – a brit popsztár minden fellépésén magával ragadja a közönséget. Fotó: Joseph Okpako/WireImage /

Az Instagramon megosztott posztjában több fotót is feltöltött, köztük egy szelfit, egy kórházi képet és egy vicces montázst, amelyen korábbi glamourmodell, Katie Price látható, amikor mindkét lábát eltörte. „Abszolút nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy szeretnék egy hitet” — írta poénosan Gracey, utalva arra, hogy a zeneiparban „slágert” (angolul hit) szeretett volna, nem autós ütközést.

Gracey szerint a siker ára hatalmas – de megéri

A fiatal előadó a TikTokon is megosztotta, hogyan próbál újra járni mankóval, miközben „diva down” feliratot tett a videóra.

Rajongói elárasztották üzenetekkel: többen kívántak neki gyors felépülést, mások szerint elképesztő, hogy még ilyen helyzetben is képes viccelődni.

Gracey Brightonban született, és 2020-ban robbant be a zenei életbe a Don’t Need Love című dallal, amely miatt Brit Award-jelölést is kapott. Az elmúlt évek azonban nem voltak könnyűek számára: 2023-ban elvált korábbi kiadójától, a Polydortól, és függetlenként próbált boldogulni, mielőtt a Glassnote Records szerződtette.

Egy korábbi interjúban a Principle Magazine-nak arról beszélt, milyen nehézségekkel jár a független előadói lét: „Ha nem szereted igazán, amit csinálsz, ne csináld, mert sokszor nagyon megterhelő. Mindenért te felelsz, a stúdiótól a TikTok-videókig.” Ennek ellenére Gracey úgy érzi, megérte küzdeni: saját útját járja, és a baleset sem állítja meg abban, hogy folytassa a zenélést.

