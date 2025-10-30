Jön a gyalogos sebességkorlát! Súlyos büntetés jár majd érte, ha valaki megszegi

A parlament elfogadta Ľubomír Vážny képviselő javaslatát, amely 2026. január 1-jétől pontosan 6 km/h-ban határozza meg a gyalogos mozgás maximális értékét. A módosítás célja, hogy egyértelmű határt szabjon azoknak a járműhasználóknak – például rollereseknek, gördeszkásoknak vagy elektromos robogósoknak –, akik gyakran veszélyeztetik a gyalogosokat a járdákon – írja a Mandiner.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogosokra a szabály közvetlenül nem vonatkozik, a mérés azokra irányul majd, akik „gyalogos tempóban” haladnak kerekes eszközzel. Ennek ellenére a közvélemény attól tart, hogy a törvényt félreértelmezik, és a hatóságok akár a sétálókat is megállíthatják.
A gyalogos biztonságára hivatkoznak, mégis sokan félreértik az új szabályt
Rastislav Polakovič rendőrfőkapitány-helyettes szerint senkinek sem kell attól tartania, hogy a járdán sétáló embereket radarozzák. A mérések a kerekes közlekedési eszközöket használókra – rolleresekre, gördeszkásokra, korcsolyázókra – vonatkoznak majd.
A hatóságok ugyanakkor már most készülnek a gyakorlati megvalósításra: 2026-tól a járdákon is megjelenhetnek a sebességmérő eszközök, ahol a szabályszegőket akár 50 eurós(kb. 20 000 forint) helyszíni bírság, illetve 100 eurós(kb. 40 000 forint) adminisztratív büntetés is várhatja.
A gyerekek miatt aggódnak a szülők
A civil szervezetek – például a Cyklokoalícia – arra figyelmeztetnek, hogy a törvény a legkisebbeket érintheti a legérzékenyebben. Egy hároméves gyermek mozgása gyakran meghaladja a 6 km/h-t, így elvileg már „törvénysértő” lehet.
A szülők szerint ez abszurd helyzeteket szülhet: egy gyerek, aki lendületből fut vagy teker a járdán, a szabály értelmében gyorsabban halad, mint a meghatározott gyalogos-sebesség.
A rendőrség ugyanakkor igyekszik megnyugtatni a lakosságot: a cél nem a bírságolás, hanem a gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele.
Mi lesz a mozgáskorlátozottakkal?
A hatóságok szerint a mozgáskorlátozottak esetében minden esetben egyéni elbírálás érvényesül majd. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a törvény alkalmazásakor figyelembe kell venni az adott személy körülményeit, például kerekesszéket vagy segédeszközt használ-e.
Miért 6 km/h?
A jogalkotók szerint ez az érték a felnőttek átlagos sétasebességének felső határa. Ezen a tempón a baleseteknél az ütközési energia minimális, és a súlyos sérülés kockázata jelentősen csökken.
A gyalogos-sebesség jogi rögzítése egyúttal megkönnyíti majd a balesetek és szabályszegések bizonyítását is, amikor például elektromos rolleres ütközik gyalogossal.
Mikortól lép életbe?
A szabályozás 2026. január 1-jén lép hatályba, addig a rendőrség és a belügyminisztérium még kidolgozza az ellenőrzés pontos módszertanát. A jogszabály célja szerint a gyalogosok védelmét szolgálja, de a társadalmi reakciók alapján egyelőre több kérdést vetett fel, mint amennyit megoldott.
Korábban a gyorshajtók voltak célkeresztben Magyarországon
A rendőrség évek óta egyre szigorúbban ellenőrzi a sebességhatárokat, aminek köszönhetően a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökken.
Cikkünkben korábban bemutattuk, hogyan büntetik a gyorshajtókat Magyarországon — most viszont a gyalogos közlekedés kerülhet a szabályozás középpontjába, hiszen a járdákon is jöhetnek a radarok.