Jön a gyalogos sebességkorlát! Súlyos büntetés jár majd érte, ha valaki megszegi

A parlament elfogadta Ľubomír Vážny képviselő javaslatát, amely 2026. január 1-jétől pontosan 6 km/h-ban határozza meg a gyalogos mozgás maximális értékét. A módosítás célja, hogy egyértelmű határt szabjon azoknak a járműhasználóknak – például rollereseknek, gördeszkásoknak vagy elektromos robogósoknak –, akik gyakran veszélyeztetik a gyalogosokat a járdákon – írja a Mandiner.

Szlovákiában 2026-tól a gyalogos sebességét is meghatározza a törvény — a járdákon radarok is megjelenhetnek. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogosokra a szabály közvetlenül nem vonatkozik, a mérés azokra irányul majd, akik „gyalogos tempóban” haladnak kerekes eszközzel. Ennek ellenére a közvélemény attól tart, hogy a törvényt félreértelmezik, és a hatóságok akár a sétálókat is megállíthatják.

A gyalogos biztonságára hivatkoznak, mégis sokan félreértik az új szabályt

Rastislav Polakovič rendőrfőkapitány-helyettes szerint senkinek sem kell attól tartania, hogy a járdán sétáló embereket radarozzák. A mérések a kerekes közlekedési eszközöket használókra – rolleresekre, gördeszkásokra, korcsolyázókra – vonatkoznak majd.

A hatóságok ugyanakkor már most készülnek a gyakorlati megvalósításra: 2026-tól a járdákon is megjelenhetnek a sebességmérő eszközök, ahol a szabályszegőket akár 50 eurós(kb. 20 000 forint) helyszíni bírság, illetve 100 eurós(kb. 40 000 forint) adminisztratív büntetés is várhatja.

A gyerekek miatt aggódnak a szülők

A civil szervezetek – például a Cyklokoalícia – arra figyelmeztetnek, hogy a törvény a legkisebbeket érintheti a legérzékenyebben. Egy hároméves gyermek mozgása gyakran meghaladja a 6 km/h-t, így elvileg már „törvénysértő” lehet.

A szülők szerint ez abszurd helyzeteket szülhet: egy gyerek, aki lendületből fut vagy teker a járdán, a szabály értelmében gyorsabban halad, mint a meghatározott gyalogos-sebesség.

A rendőrség ugyanakkor igyekszik megnyugtatni a lakosságot: a cél nem a bírságolás, hanem a gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele.

Mi lesz a mozgáskorlátozottakkal?

A hatóságok szerint a mozgáskorlátozottak esetében minden esetben egyéni elbírálás érvényesül majd. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a törvény alkalmazásakor figyelembe kell venni az adott személy körülményeit, például kerekesszéket vagy segédeszközt használ-e.