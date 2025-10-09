Sokkoló gyermekrablást rögzítettek egy fagyizóban

Gyerekrablás Blackpoolban: A brit rendőrség beszámolója szerint a 51 éves Nicolette Goldrick májusban egy fagyizó elől rabolt el egy kisbabát a Blackpool városában. Az anya épp fizetett a boltban, amikor a nő odalépett a babakocsihoz, kioldotta a féket, és egyszerűen eltolta a kislányt az utcán.

Gyerekrablás egy brit fagyizó előtt, mindent rögzített a kamera!

Fotó: Facebook / Lytham St Anne’s News / CCTV / képkivágás

A biztonsági kamerákon jól látható, ahogy Goldrick fekete pulóverben, farmerben és maszkban higgadtan sétál el a babakocsival, többször hátrapillantva, hogy követi-e valaki. A kétségbeesett édesanya néhány másodperccel később rohant ki az üzletből, és az utca végén utolérte a nőt – több járókelő is segített neki visszaszerezni gyermekét.

A gyerekrablás után letartóztatták az elkövetőt

Goldricket még aznap őrizetbe vették, amikor visszatért a helyszín közelébe. Letartóztatásakor a nő szidalmazta a rendőröket, és egyikükre rá is köpött. A bíróságon gyerekrablás és rendőrtiszt elleni támadás miatt ítélték el, 12 hónap börtönt kapott, valamint öt évre szóló távolságtartási végzést rendeltek el ellene.

A kislány szülei a tárgyaláson elmondták:

ez volt életük legrosszabb napja, és a traumát soha nem fogják tudni teljesen feldolgozni.

A rendőrség és az ügyészség egyaránt kiemelte: az eset jól mutatja, milyen gyorsan bekövetkezhet egy tragédia, ha egy pillanatra is szem elől veszünk egy gyermeket nyilvános helyen.