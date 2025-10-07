13 éves fiút erőszakolt meg ez a férfi

Gyermek elleni szexuális visszaéléssel vádolnak egy ismert drag queent, Michael Browdert – írja a New York Post.

Fotó: Instagram/@mikeyb810

Az Aubrey Ghalichi művésznéven fellépő drag queen a bírósági dokumentumok szerint egy másik férfival együtt online társkereső alkalmazáson keresztül vette fel a kapcsolatot egy 13 éves fiúval, majd a két férfi anonim találkozót szervezett a gyermekkel.

Browder beismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített a kiskorúval, de a férfi azt állította, hogy a lakásban nagyon sötét volt, ezért nem tudta megállapítani a korát, a termetéből adódóan pedig idősebbnek hitte. A 13 éves fiú is azt vallotta a rendőröknek, hogy a társkereső alkalmazásban szándékosan idősebbnek adta ki magát.

Michael Browdert gyermek elleni szexuális visszaéléssel vádolják, 10 ezer dolláros (4 millió forint) óvadék ellenében védekezhet szabadlábon.