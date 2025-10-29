A világ egyik legmegdöbbentőbb gyermekbántalmazás-ügye — a fiú szó szerint „összezsugorodott”

A gyermekbántalmazás részletei a torontói bíróságon derültek ki, ahol a tanúk és szakértők is megrázó vallomásokat tettek. A 12 éves L.L. nevű fiú a két nevelőanya, Brandy Cooney és Becky Hamber otthonában szenvedett hónapokon át. A gyermek testsúlya folyamatosan csökkent, magassága pedig szó szerint visszafejlődött — az orvosi iratok szerint egy év alatt alacsonyabb lett, mint korábban.A fiú 2022 decemberében, teljesen lesoványodva és vizes ruhában került elő a pár pincéjéből, miután szervezete már nem bírta tovább a kínzásokat – írja a DailyMail.

A rendőrség napokig vizsgálta a házat, ahol a gyermekbántalmazás miatt meghalt a kisfiú.Fotó:Illusztráció/Unsplash

A gyermekbántalmazás nyomai már 2019-ben látszottak az orvosi jelentésben

A halál oka valószínűleg súlyos alultápláltság és kihűlés volt, de az orvos sem zárta ki a szívleállást. A két nő a gyereket rendszeresen éheztette, zipzárral és kötegelőkkel szorította a ruhájához, hogy „ne piszkítson össze semmit”.

A bíróságon felolvastak egy korábbi, 2019-es orvosi levelet is, amelyben szakemberek már akkor figyelmeztettek: a pár „szülői stílusa inkább bántalmazó, mint nevelő”.

Az orvos és a szociális munkás hibái

Dr. Graeme Duncan családorvos és Stefanie Peachey szociális munkás is elismerte, hogy látták a riasztó jeleket — mégsem tettek semmit.

A fiú látványosan fogyott, de Duncan nem vetkőztette le a vizsgálathoz, nem mérte a vérnyomását, és nem kérdezett rá az étkezésére. A szociális munkás pedig „sárga zászlóként” kezelte, hogy a testvért zipzárral rögzítik a ruhájához, mondván: „ezt csak figyelni kell.”

A pár most bíróság előtt felel

A két nő beismerte, hogy megölték a gyermeket, emellett bántalmazással és szabadságkorlátozással is vádolják őket.

Elismerték azt is, hogy nem biztosították a túlélő testvér számára az élethez szükséges körülményeket.

Az ügyészség szerint a gyermekbántalmazás Kanadában ritkán fajul idáig, de ez az eset országos felháborodást váltott ki.

A közelmúltban egy hasonló, megdöbbentő eset rázta meg Lengyelországot

Egy 42 éves nőt szabadítottak ki, akit saját szülei tartottak bezárva közel harminc éven át.

A nő napokra volt a haláltól, amikor a rendőrök rátaláltak — orvosai szerint évek óta nem kapott sem táplálékot, sem orvosi ellátást, sem emberi kapcsolatot.