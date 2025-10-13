Brutális gyermekgyilkosság Angliában, egy nőt letartóztattak

A brit rendőrség gyilkossági ügyként kezeli annak a két kisgyermeknek a halálát, akiket vasárnap reggel találtak meg otthonukban Staffordban. A hatóságok szerint mindkét gyermek testén sérülések voltak. Egy 43 éves nőt gyilkossággal vádolnak, és rendőrségi őrizetben tartják. A környék lakóit sokkolta a feltételezett gyermekgyilkosság, vizsgálat indult.

Brutális gyermekgyilkosság történt Angliában (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Gyermekgyilkosság a brit városban

A kétéves Meraj Ul Zahra és a hároméves Abdul Momin Alfaateh holttestét vasárnap reggel találták meg egy Corporation Street-i házban. A mentőszolgálatot helyi idő szerint reggel 07:26-kor riasztották, de a kisgyermekek életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség megerősítette, hogy mindkét gyermek sérüléseket szenvedett, és eszméletlen állapotban kerültek elő.

Letartóztattak egy nőt a gyermekgyilkosság gyanújával

A helyszínen egy 43 éves nőt tartóztattak le, akit gyilkosság gyanújával vettek őrizetbe. A rendőrség közölte, hogy a nő jelenleg is fogva van, és kihallgatása folyamatban van. A családot értesítették, számukra speciálisan képzett tisztek nyújtanak lelki támogatást. A tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják – számolt be a BBC.