Erre senki sem számított! Rács mögött a népszerű YouTube-influenszer

Michael David Booth, a 39 éves barkács-vlogger, akinek közel 600 ezer követője van YouTube-on és további 250 ezer a Facebookon és Instagramon, komoly bajba került gyermekpornográfia miatt.

Michael David Booth-t gyermekpornográf tartalmak birtoklásával és terjesztésével vádolták

Fotó: Youtube

A férfit Kentuckyban vették őrizetbe, miután a Kik üzenetküldő app jelzést adott a hatóságoknak: Booth kiskorúakról készült, szexuális tartalmú képeket osztott meg.

A nyomozás szerint Booth hat explicit fotót birtokolt – három 12 év alatti, a többi pedig tinédzser gyermekekről – és ezeket több mint 15 alkalommal küldte szét más felhasználóknak augusztus elején – írja az NY Post.

Gyermekpornográf szomszéd

A rendőrség augusztusban indította a vizsgálatot, miután a közösségi alkalmazás jelzést adott Booth fiókjáról, amely egy, a férfi Norton Commons-i otthonához kötött IP-címről volt elérhető.

A férfi egyik szomszédja, Laura Nash így nyilatkozott: „Félelmetes arra gondolni, mihez férhetett hozzá. Amint megtudtam a letartóztatását, azonnal megkérdeztem a gyerekeimet, találkoztak-e vele az online térben. Ez igazi sokk. Valóban sebezhetőnek érzi magát az ember. Szülőként rettenetes hallani ilyesmit. Rájövünk, hogy sehol sem vagyunk teljesen biztonságban” – mondta a nő.

A férfit pénteken bíróság elé állítják. Az óvadék 150 ezer dollár volt, szabadon bocsátása esetén házi őrizetbe kerülne, és megtiltanák számára az internet használatát.