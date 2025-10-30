146 év börtönt kapott az ismert producer – horror, amit azokkal a szerencsétlen lányokkal tett

A 42 éves Pearce 2021 novemberében ismerkedett meg Christy Giles (24) és Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26) modellekkel egy partin, majd meghívta őket Beverly Hills-i otthonába, ahol halálos koktélként ható drogokkal kínálta meg őket. A gyilkos producer megbízásából a két nőt ezután két maszkos férfi kórházak elé dobta ki, már eszméletlen állapotban. Giles a helyszínen meghalt, Cabrales-Arzolát ugyan újraélesztették, de két hét kóma után elhunyt, öt nappal 27. születésnapja előtt – számolt be a Daily Mail.

Nagy felháborodást váltott ki Hollywoodban a gyilkos producer cselekedete

Fotó: Unsplash

A gyilkos producer

A bíró, Eleanor Hunter, kemény szavakkal illette az elítéltet.

Ön a legrosszabb fajta bűnöző, Mr. Pearce. Nincs önben semmi megbánás, semmi együttérzés”

– mondta a bíró.

A bíróság 25 évtől életfogytig terjedő büntetést szabott ki mindkét gyilkosságért, valamint további éveket a hét másik nő elleni nemi erőszakokért.

A tárgyaláson kiderült, hogy Pearce cinikusan azt mondta egyik ismerősének:

A halott lányok nem beszélnek.”

A hatóságok szerint korábban is legalább három nő tett feljelentést Pearce ellen nemi erőszak miatt 2007 és 2020 között, de az ügyek nem jutottak vádemelésig.

Hollywood producer David Pearce gets 146 years in prison for rapes, twisted overdose murder of model Christy Giles and pal https://t.co/YqM7Fz882j pic.twitter.com/U77qulEOHX — New York Post (@nypost) October 29, 2025

A gyilkos producert egyik színésze segítette

Az áldozatok családjai szerint a hatóságok súlyos mulasztást követtek el.

A rendszer cserben hagyta a nőket, és végül a húgomat és Christyt is. Ha korábban léptek volna, ők ma is élnének”

– mondta Hilda testvére, Fernanda Cabrales-Arzola.

Pearce egyik barátja, Brandt Osborn színész ellen is vádat emeltek, amiért segített a holttestek eltüntetésében, de az esküdtszék nem tudott döntésre jutni az ő ügyében.

A két fiatal nő halála nagy felháborodást váltott ki Hollywoodban, a bíróság döntésével Pearce minden bizonnyal élete végéig rács mögött marad.

Korábban rejtélyes hollywoodi gyilkosságokról is írt az origo.