146 év börtönt kapott az ismert producer – horror, amit azokkal a szerencsétlen lányokkal tett

A 42 éves Pearce 2021 novemberében ismerkedett meg Christy Giles (24) és Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26) modellekkel egy partin, majd meghívta őket Beverly Hills-i otthonába, ahol halálos koktélként ható drogokkal kínálta meg őket. A gyilkos producer megbízásából a két nőt ezután két maszkos férfi kórházak elé dobta ki, már eszméletlen állapotban. Giles a helyszínen meghalt, Cabrales-Arzolát ugyan újraélesztették, de két hét kóma után elhunyt, öt nappal 27. születésnapja előtt – számolt be a Daily Mail.
A gyilkos producer
A bíró, Eleanor Hunter, kemény szavakkal illette az elítéltet.
Ön a legrosszabb fajta bűnöző, Mr. Pearce. Nincs önben semmi megbánás, semmi együttérzés”
– mondta a bíró.
A bíróság 25 évtől életfogytig terjedő büntetést szabott ki mindkét gyilkosságért, valamint további éveket a hét másik nő elleni nemi erőszakokért.
A tárgyaláson kiderült, hogy Pearce cinikusan azt mondta egyik ismerősének:
A halott lányok nem beszélnek.”
A hatóságok szerint korábban is legalább három nő tett feljelentést Pearce ellen nemi erőszak miatt 2007 és 2020 között, de az ügyek nem jutottak vádemelésig.
A gyilkos producert egyik színésze segítette
Az áldozatok családjai szerint a hatóságok súlyos mulasztást követtek el.
A rendszer cserben hagyta a nőket, és végül a húgomat és Christyt is. Ha korábban léptek volna, ők ma is élnének”
– mondta Hilda testvére, Fernanda Cabrales-Arzola.
Pearce egyik barátja, Brandt Osborn színész ellen is vádat emeltek, amiért segített a holttestek eltüntetésében, de az esküdtszék nem tudott döntésre jutni az ő ügyében.
A két fiatal nő halála nagy felháborodást váltott ki Hollywoodban, a bíróság döntésével Pearce minden bizonnyal élete végéig rács mögött marad.
