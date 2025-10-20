Gyilkos vihar csapott le a Fülöp-szigetekre – videó

A gyilkos vihar, a Fengshen a Csendes-óceán felől érkezve Gubat közelében, Luzon szigetének déli csücskén ért partot. Bár a szélsebessége viszonylag mérsékelt maradt, a heves esőzések és a kétméteres hullámok miatt a helyi meteorológiai szolgálat közepes kockázatú part menti áradásra figyelmeztetett – számolt be a The Guardian.

A gyilkos vihar heves esőzéssel és hatalmas hullámokkal járt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A gyilkos vihar tragédiákat okozott

Az elővigyázatosság jegyében 27 000 embert telepítettek ki Albay tartományból biztonságosabb, belső területekre. A vihar következtében tragédiák is történtek: öt ember meghalt, amikor egy kidőlő fa rádőlt egy házra Pitogo közelében vasárnap reggel. A TaiwanPlus News X-en közzétett felvételein látható, ahogy evakuálják az embereket.

Tropical Storm Fengshen swept across the Philippines over the weekend, prompting some evacuations. The storm is now on course to hit central Vietnam in the coming days. pic.twitter.com/TcNCbYVTdh — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) October 20, 2025

A Fülöp-szigeteket rendszeresen sújtják hasonló trópusi ciklonok, de a Fengshen különösen rosszkor érkezett. Az elmúlt hetekben több erős földrengés is megrázta a térséget, Cebu és Mindanao közelében, amelyek 87 halálos áldozatot követeltek.

A meteorológusok szerint a vihar a következő napokban továbbhalad a Dél-kínai-tenger felé, és kissé erősödhet is, mielőtt Vietnam irányába fordul.

Az előrejelzések szerint a Fengshen akár 110 km/órás tartós szélsebességet is elérhet.

Közben Dél- és Délkelet-Ázsiában is megkezdődött az északkeleti monszun időszaka, amely különösen India keleti partvidékén okoz heves esőzéseket. A meteorológiai szolgálat szerint 100–150 milliméternyi csapadék is hullhat ezen a héten, ami további áradások veszélyét hordozza.