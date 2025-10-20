Gyilkos vihar csapott le a Fülöp-szigetekre – videó

A gyilkos vihar, a Fengshen a Csendes-óceán felől érkezve Gubat közelében, Luzon szigetének déli csücskén ért partot. Bár a szélsebessége viszonylag mérsékelt maradt, a heves esőzések és a kétméteres hullámok miatt a helyi meteorológiai szolgálat közepes kockázatú part menti áradásra figyelmeztetett – számolt be a The Guardian.
A gyilkos vihar tragédiákat okozott
Az elővigyázatosság jegyében 27 000 embert telepítettek ki Albay tartományból biztonságosabb, belső területekre. A vihar következtében tragédiák is történtek: öt ember meghalt, amikor egy kidőlő fa rádőlt egy házra Pitogo közelében vasárnap reggel. A TaiwanPlus News X-en közzétett felvételein látható, ahogy evakuálják az embereket.
A Fülöp-szigeteket rendszeresen sújtják hasonló trópusi ciklonok, de a Fengshen különösen rosszkor érkezett. Az elmúlt hetekben több erős földrengés is megrázta a térséget, Cebu és Mindanao közelében, amelyek 87 halálos áldozatot követeltek.
A meteorológusok szerint a vihar a következő napokban továbbhalad a Dél-kínai-tenger felé, és kissé erősödhet is, mielőtt Vietnam irányába fordul.
Az előrejelzések szerint a Fengshen akár 110 km/órás tartós szélsebességet is elérhet.
Közben Dél- és Délkelet-Ázsiában is megkezdődött az északkeleti monszun időszaka, amely különösen India keleti partvidékén okoz heves esőzéseket. A meteorológiai szolgálat szerint 100–150 milliméternyi csapadék is hullhat ezen a héten, ami további áradások veszélyét hordozza.