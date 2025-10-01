13 éves lány ölte meg nyolcéves unokahúgát

Humboldt tragédia: A Gibson megyei ügyész, Frederick Agee szerint Patterson teljes testsúlyát használva fojtotta meg Demetriát a nagymama otthonában, miközben a lány ágyában aludt. A rendőrség birtokába került videofelvételek szerint a 13 éves lány a támadás után a testet tisztította és visszahelyezte az ágyba, hogy eltüntesse a nyomokat. Egyes források szerint a gyilkosság indítéka egy telefon miatti vita volt, ám ezt a rendőrség nem erősítette meg.

Elképesztő gyilkosság: 13 éves lány ölte meg unokahúgát (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A gyilkosság napján mindkét lány látogatóban volt Humboldtban: Demetria Nashville-ből, La’Quan pedig Dél-Karolinából érkezett. Az eset hatalmas sokkot okozott a család és a közösség számára, akik virágokkal, játékokkal és emléktárgyakkal tisztelegnek Demetria emléke előtt.

Felnőttként áll bíróság elé, gyilkosság vádjával

A helyi bíróság döntése alapján

a 13 éves lányt felnőttként hallgatják meg,

hogy hosszabb büntetést lehessen kiszabni, hiszen ha fiatalként maradt volna, legkorábban 18 éves korában szabadulhatott volna. Az ügyész szerint ez az egyik legszörnyűbb gyilkosság, amivel az elmúlt négy évben találkozott hivatalában.

