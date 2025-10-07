Fegyveres támadás: tárgyalás közben ölte meg a bírót egy ámokfutó

A helyi sajtó szerint a gyilkosság Elvis Shkëmbi nevéhez fűződik, aki azért nyitott tüzet a tárgyalóteremben Astrit Kalaja bíróra, mert arra számított, hogy elveszíti a pert, amely egy ingatlanvita miatt folyt. A lövöldözés során két másik személy is megsérült – egy apa és fia.

Tárgyalótermi gyilkosság rázta meg Albániát - Fotó: FATJON CUKA / ANADOLU

A bíró a kórházba szállítás közben hunyt el, a másik két sérült állapota nem életveszélyes – közölték a hatóságok.

A férfit a rendőrök letartóztatták, de őrizetbe került a támadó nagybátyja, valamint a bíróság biztonsági őre is, akit azzal gyanúsítanak, hogy hibázott az elkövető megfékezésében vagy akár segíthette is a fegyver bejuttatását.

Sokkolta a gyilkosság Albániát

Az eset nyomán Edi Rama miniszterelnök részvétét fejezte ki a bíró családjának, és elítélte a történteket. „A bíró elleni bűncselekmény a legsúlyosabb megtorlást igényli. Meg kell erősítenünk a bíróságok biztonságát és szigorúbban fel kell lépnünk a lőfegyverek illegális birtoklása ellen” – jelentette ki Rama.

Az albán ellenzék vezetője, Sali Berisha (Demokratikus Párt) történelmi jelentőségűnek nevezte a gyilkosságot.

35 éve nem történt hasonló Albániában – egy bírót a szolgálata teljesítése közben végeztek ki. Ez a nap a teljes albán társadalom számára az önvizsgálat ideje

– fogalmazott a politikus.

A nyilvánvalóan előre kitervelt támadás megrázta az albán közvéleményt. A bírósági dolgozók körében is feszültséget keltett az, hogy egy nyilvános tárgyalás közepén, fegyverrel támadhatott valaki a bíróra és a jelenlévőkre.

A hatóságok jelenleg nyomoznak a lövöldözés indítéka, valamint az elkövető múltja kapcsán.

Bár az ilyen esetek szerencsére ritkák, nem példátlanok. A BBC emlékeztet, hogy 2015-ben Olaszországban, a milánói igazságügyi palotában is történt hasonló vérengzés, amikor egy csődper vádlottja lelőtt egy bírót, egy ügyvédet és saját vádlott-társát is, mielőtt elfogták volna.

A meggyilkolt Astrit Kalaja bíró több mint három évtizedet töltött az igazságszolgáltatásban. Előbb kerületi bíróságon dolgozott, majd 2019-ben nevezték ki a tiranai fellebbviteli bíróság bírájává.