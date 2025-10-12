Hidegvérű gyilkosság: thrillerbe illő fordulat a gyilkos helikopterpilóta ügyében

Egy brit pilóta, az 50 éves Aaron Rainbow 2023 februárjában Spanyolországban találkozott szeretőjével, a 38 éves Oscar Tornero Rovirával. A két férfi évek óta ismerte egymást, és találkozót beszéltek meg a Barcelona közelében lévő Vallgorguina nevű településen. A történet azonban gyilkossággal ért véget – számol be a The Sun.

Gyilkosság egy éjszaka alatt

Az éjszaka közepén Rainbow kést ragadott, és többször megszúrta partnerét, aki a teraszról menekülve próbált eljutni az utcára – de néhány lépés után összeesett és meghalt. A helyszínre kiérkező rendőrök zavart állapotban találták meg a pilótát, aki beismerte a gyilkosságot, de azt állította: önvédelemből cselekedett, mert attól félt, hogy megölik.

Rainbow azóta is előzetes letartóztatásban van Barcelonában, és akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat.

Családja egyt interjúban azt mondta: az ügy „olyan, mint egy Netflix-thriller”, mert tele van furcsaságokkal, elhallgatott bizonyítékokkal és megmagyarázhatatlan eseményekkel.

A pilóta testvére, Dan Rainbow, szerint Aaron nem volt egyedül azon az éjszakán, és csapdába csalták. A férfi elmondta, hogy testvére drog hatása alatt paranoid állapotba került, és azt hitte, hogy kamerákon keresztül figyelik őt, miközben a szeretője titkos kézjeleket mutogatott valakinek. A család szerint a pilóta soha nem volt erőszakos, kifogástalan múltú szakember, aki pánikroham miatt cselekedett így.

A gyilkosság ügyének legvitatottabb eleme egy Wi-Fi router, amely kulcsfontosságú bizonyíték lehetett volna. A készüléket a tragédia után egy nappal az áldozat egyik barátja elvitte a házból, majd visszahozta, de addigra a router belső alkatrészei megsérültek, így az adatokat már nem lehetett helyreállítani.