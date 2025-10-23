Megfojtotta a barátnőjét, majd órákon át autózott a holttesttel – és még börtönbe sem került

Egy londoni férfi megfojtotta a barátnőjét, majd órákon keresztül autózott a nő holttestével az anyósülésen. A gyilkosság elkövetőjét jelenleg pszichiátriai intézetben kezelik, az állam nem fogolynak, hanem betegnek tekinti. Az eset nagy felháborodást keltett Nagy-Britanniában, a részletekről a Daily Mail számolt be.

A gyilkosság elkövetője állami segélyben részesülhet (illusztráció) - Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Gyilkosságot követett el, mégsem került börtönbe

A 28 éves Gogoa Lois Tape 2024 áprilisában fojtotta meg barátnőjét londoni otthona előtt, a tragédia idején közös, alig egyéves kislányuk bent aludt a házban. A férfi ezután csaknem két órán át autózott a holttesttel az anyósülésen, közben cigarettát vásárolt, sőt a nő telefonjáról üzenetet is küldött az áldozat egyik barátjának.

A bíróságon elhangzott: Tape tíz éve rendszeresen fogyasztott kannabiszt, ami mentális állapotának romlásához vezetett. A bíró elfogadta az ügyvédek érvelését, miszerint a férfi beszámíthatósága korlátozott volt, ezért emberölésért ítélték el, nem pedig gyilkosságért – így börtön helyett egy zárt pszichiátriai intézetbe került.

Segély járhat a gyilkosnak

Mivel Tape-et hivatalosan nem fogolynak, hanem pszichiátriai betegnek tekintik, akár havi 400 fontnyi (kb. 190 ezer forint) segélyt is igényelhet. Ezt a pénzt a legtöbb elítélt nem kaphatja meg, de az ő esetében a törvény lehetővé teszi, hogy az ellátása alatt is folyósítsák.

A bíróság szerint Tape pszichotikus tünetei a kezelés hatására enyhültek, de továbbra is skizofréniában és depresszióban szenved, ezért csak intézményi környezetben kezelhető biztonságosan.

Az eset, bár heves közfelháborodást váltott ki, nem egyedi. Hasonló helyzetben van például a nottinghami hármas gyilkos, Valdo Calocane is, akit szintén pszichiátriai intézetben kezelnek, és szintén jogosult a segélyre. A 32 éves paranoid skizofrén férfi három embert – két egyetemistát és egy iskolai gondnokot – gyilkolt meg 2023-ban, de a bíróság elfogadta a csökkentett beszámíthatóságra való hivatkozását.