Mekizni vitte a gyerekeket pár órával azután, hogy lemészárolta a szüleiket

Az Egyesült Királyságot sokkolta Derek Martin esete, aki 2023 júniusában brutálisan megölte volt mostohalányát, Chloe Bashfordot, és annak férjét, Josh Bashfordot newhaveni otthonukban. A 67 éves férfi korábban Chloe édesanyjának volt a férje, így jól ismerte az áldozatokat, és gyakran megfordult a házukban. Egy pénzügyi vita miatt „elvesztette a fejét”, fejbe verte Chloét egy kalapáccsal, majd halálra szúrta. Később, amikor Josh hazaért, utána ment az emeletre, és őt is megölte - számol be a New Yorks Post a kettős gyilkosságról.

A gyilkosság tárgyalása heteken át tartott a brit bíróságon

Fotó: MW

A férfi ezután nyugodtan átöltözött, elment a gyerekekért az iskolába, és elvitte őket egy napra a városba – kávézni a Costa kávézóba, majd a McDonald’sba. A biztonsági kamerák felvételei szerint a gyilkosság után úgy viselkedett, mintha mi sem történt volna, sőt, közben eldobta Chloe mobiltelefonját egy áruház bokrai közé.

A gyilkosság utáni hidegvérű cselekedetek

Martin a gyerekeknek azt mondta, hogy a szüleik összevesztek, majd a házban eltávolította az összes kilincset, hogy a gyerekek ne találják meg a holttesteket. Ezután visszavitte őket a nagymamájukhoz Brightonba, sört vett, és a tengerparton itta meg. Nem sokkal később maga jelentkezett a rendőrségen, és kijelentette: „Megöltem két embert.”

A rendőrök a helyszínen megtalálták a pár holttestét, Martint pedig azonnal letartóztatták. A férfi később beismerte a gyilkosságot, de depressziós állapotára hivatkozott, és csökkent beszámíthatóságot próbált elérni.

A háromhetes tárgyaláson öt pszichiáteri szakvélemény is készült, ám az esküdtszék végül egyhangúlag elutasította Martin védekezését, és bűnösnek találta két rendbeli gyilkosság vádjában.

A rendőrség és az ügyészség kiemelte, hogy a férfi tette hidegvérű, előre megfontolt volt, és még arra is ügyelt, hogy a gyerekek ne szembesüljenek a borzalommal.

