Egy pohár víz is elég lehet – így terjed a baktérium, ami rákot okoz

A fertőzés eleinte alig okoz panaszt, de hosszú távon súlyosan károsíthatja a gyomor szöveteit. A gyomorrák ezért gyakran csak akkor kerül felismerésre, amikor már előrehaladott állapotban van – írja a DailyMail.

Gyomorrákja lehet egy pohár víztől is.

Gyomorrák – a csendes gyilkos nyomában

A veszélyes baktérium neve Helicobacter pylori, amely a gyomor falában él, és gyulladást, majd fekélyt, végül akár daganatot is okozhat. A szakértők szerint a korai szűrés életet menthetne, hiszen egyszerű vér- vagy kilégzési tesztekkel időben felismerhető a fertőzés.

A fertőzés szennyezett étellel, vízzel vagy közvetlen emberi érintkezéssel terjed,

így a higiénia kulcsszerepet játszik a megelőzésben.

A megelőzés legfontosabb eszköze a rendszeres szűrővizsgálat és az egészségtudatos életmód. A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a rostszegény étrend tovább növeli a daganat kialakulásának kockázatát. A szakemberek szerint a gyomorrákos esetek háromnegyede megelőzhető lenne célzott szűrő- és kezelési programokkal. Ha tartós gyomorégés, puffadás, émelygés vagy megmagyarázhatatlan fogyás jelentkezik, mindenképp orvosi vizsgálat szükséges.

Világjárvány lehet belőle – Ázsia a leginkább veszélyeztetett

A betegség elsősorban Ázsiában terjed leginkább, de Európában és Észak-Amerikában is növekvő problémát jelent. A WHO Rákkutatási Ügynöksége 185 ország adatait elemezve arra jutott, hogy amennyiben nem történik beavatkozás, 2101-ig (amikorra a 2017-ben születettek elérik a 84 éves kort) 11,9 millió olyan rákbetegség alakulhat ki, amely egyértelműen a gyomorrákot okozó baktériumhoz köthető.