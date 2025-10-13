Újabb videó került elő, így ütközött a két gyorsvonat a magyar határ mellett

A súlyos gyorsvonat-baleset miatt a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház aktiválta a traumatológiai tervét a sérültek nagy száma miatt.

A Szádalmásnál kisiklott gyorsvonat utasainak ellátását nagy erőkkel végezték a szlovák hatóságok – Fotó: HANDOUT / Slovak Police via FB

Egy súlyosan sérült személyt helikopterrel szállítottak a baleseti sebészeti klinikára, jelenleg a műtőben van. A helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük. A sérültek pontos számát egyelőre nem lehet megmondani

– árulta el a Parameternek Ladislava Šustová, a kórház szóvivője. Hozzátette, hogy a baleset helyszínéről a tűzoltóság evakuációs autóbusza is a kórház felé tart, amely feltehetően közepesen súlyos sérülteket szállít.

Ahogy arról az Origón is beszámoltunk, súlyos vasúti baleset történt hétfőn 10 óra magasságában a magyarlakta Szádalmásnál (Jabloňov nad Turňou, Rozsnyói járás), ahol két gyorsvonat rohant egymásba nem messze a magyar határtól. A baleset azon a szakaszon történt, ahol a pályák kereszteződnek és egyvágányú szakaszba futnak össze. A helyszínen tűzoltók, rendőrök és mentők végzik a mentési munkálatokat. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint egy rendkívüli, súlyos balesetről van szó, amelyhez minden bizonnyal emberi mulasztás vezetett.

Közben előkerült egy olyan videó is, amin hátborzongató módon hallható a vonatok ütközése:

Fico abban bízik, nem lesz halálos áldozata a gyorsvonatok ütközésének

Robert Fico miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki együttérzését, és bízik benne, hogy a balesetnek nem lesz halálos áldozata.

A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, és folyamatos kapcsolatban vagyok a belügy- és közlekedésügyi miniszterrel

– írta.

A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a roncsok közé szorult utasok kiszabadításán, miközben a hatóságok vizsgálják a körülményeket, amelyek ehhez a tragikus ütközéshez vezettek.



