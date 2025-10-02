Egészséges életbe halt bele a 27 éves nő

Karolina már 19 évesen elkötelezte magát a gyümölcsdiéta mellett, amely kizárólag nyers gyümölcsök fogyasztását írta elő. Az egykori Leeds-i egyetemista 2024-ben Bali szigetére utazott, de egészsége annyira leromlott, hogy már a testhelyzet-váltás is nehézséget okozott. A Sumberkima Hill Resort személyzete döbbenten látta lesoványodott testalkatát, kiálló csontjait és mélyen ülő szemeit. A szálloda éjszakai recepciósa kénytelen volt segíteni Karolinának a szobába jutásban, mivel saját testsúlyát sem bírta el.

Az extrém gyümölcsdiéta halálhoz vezet

Gyümölcsdiéta: előnyök és rejtett kockázatok

A gyümölcs-alapú étrend népszerű a “tisztaság” és egészség ígérete miatt, de Karolina esete rámutat, hogy a kizárólag gyümölcsökből álló diéta súlyos hiánybetegségeket okozhat. Halálát megelőzően csontritkulással és albuminhiánnyal küzdött, ami ödémát és lábdagadást eredményezett.

Karolina egészségi állapota ellenére nem kért orvosi segítséget, és továbbra is ragaszkodott a nyers vegán étrendhez. Barátai szerint a közösségi média és a vegán közösség gyakran megerősítette egészségtelen szokásait, így a szükséges orvosi és pszichológiai segítség elmaradt.

Ez a tragédia rávilágít az extrém diéták veszélyeire és arra, hogy a gyümölcsök önmagukban nem biztosítják a szervezet számára szükséges fehérjét, egészséges zsírokat vagy omega-3 zsírsavakat.