Hogy mi!? Rasszizmussal vádolják A Gyűrűk Urát

Egy angol egyetemen A Gyűrűk Ura és más irodalmi művek körül folyik a vita: rasszista vagy sem? A Nottingham Egyetem egyik kurzusa szerint J.R.R. Tolkien könyveiben a színes bőrű karaktereket negatív fényben ábrázolja, míg a nyugati, világos bőrű szereplőket erényesnek mutatja. A tananyag szerint Tolkien a fantasy világ keleti népeit gonoszként, a nyugatiakat pedig jóként ábrázolja – írja a Daily Mail.

Viták középpontjában A Gyűrűk Ura (illusztráció) - Forrás: Pexels

A Gyűrűk Ura és a „dekolonizált” irodalom

A Decolonising Tolkien et al. kurzus vezetője, Dr. Onyeka Nubia szerint A Gyűrűk Ura világában a keleti népek gonoszként, a nyugatiak pedig erényesként jelennek meg.

Az orkok és más sötét bőrű szereplők az etnikai előítéletek áldozatai, míg a keleti és déli karakterek a regény gonosz figuráiként tűnnek fel. A modul szerint Tolkien ábrázolása egy olyan irodalmi hagyomány része, amely az afrikai népeket a fehér ember természetes ellenségeiként mutatta be.

A kurzus többek közt C.S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című regényét is elemzi: itt azt hangsúlyozzák, hogy a calormeniek hosszú szakállú, narancssárga turbánt viselő, kegyetlen emberekként jelennek meg. A hallgatók emellett a brit népmesék irodalmi kánonjának „újrapopulálásával” is foglalkoznak.

Dr. Nubia szerint az etnikai előítéletek már a középkori angol irodalomban is megjelentek, például Milton Elveszett Paradicsomában, és Tolkien valamint Lewis műveiben is tovább élnek. Shakespeare művei pedig a fekete karakterek hiánya miatt a faji homogenitás illúzióját keltik Angliában.

Az elmúlt hetekben más brit egyetemeken is heves viták robbantak ki a woke megközelítések miatt. A Leicesteri Egyetemen például egy üzleti menedzsment órán Margaret Thatcher vezetési stílusát Adolf Hitleréhez hasonlították. A diákok felháborodtak, Sir Gavin Williamson volt oktatási miniszter pedig teljesen elfogadhatatlan és sokkoló összehasonlításként hivatkozott az esetre.