Oroszország szerint az európai vezetők saját hatalmuk megtartása érdekében húzták bele kontinensüket a háborúba Ukrajnában – jelentette ki Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke. A politikus a Max közösségi csatornáján kifejtette: a „Biden volt amerikai elnök köréhez tartozó gazembercsoport” távozása után hamarabb elérkezne a béke.
Volodin név szerint említette az EU és néhány tagállam vezetőjét – Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Keir Starmer, Karol Navrocki, Emmanuel Macron, Friedrich Merz – és az észt-lengyel-litván szatelitállamokat, akik szerinte félrevezetik polgáraikat és fenyegetik Európa népeit. „Az európai napóleonok és führerek konfliktust provokálnak Oroszországgal, miközben a kontinens népei békét akarnak” – írta Volodin a háború kapcsán.

Béke vagy háború? Volodin szerint csak Biden-gárda távozása hozhat nyugalmat. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Európa a háború rabja

Az Állami Duma elnöke kiemelte, hogy elemzése szerint a világ különböző részein máshogy alakul a retorika: a délkelet-ázsiai, afrikai, latin-amerikai, kínai és indiai vezetők főként a békéről beszélnek, míg az európai vezetők és az EU tagállamai többségében a háborúról szólnak. Az Egyesült Államokban a katonai retorika dominál, de ott is előkerül a béke témája.

Volodin szerint Donald Trump elképzelései a békéről csak akkor valósulhatnak meg, ha elődjei, a háborút előidéző „maradványok”, eltűnnek a politikai színtérről.

