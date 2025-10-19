Korszakváltás a tengereken: kiderült, hogy ki építi a világ legnagyobb hadihajóját – videó

A Type 004 repülőgép-hordozót elektromágneses katapultokkal szerelik fel, hasonlóan az amerikai Ford-osztályú hadihajókhoz, ami gyorsabb felszállást és kisebb karbantartási igényt tesz lehetővé. A hajó emellett korszerű lopakodó harci gépekkel, felderítő repülőkkel és akár lézeres rakéta- és drónelhárító rendszerekkel is felszerelhető, így a kínai flottát globális bevetésre alkalmassá teszi - tájékoztat a FOCUS online.

Készül a kínai Type 004 repülőgép-hordozó hadihajó

Fotó: Képkivágás / Youtube / Strategy & Analysis Centre

A nukleáris meghajtás lehetővé teszi, hogy a hadihajó hosszú ideig üzemeljen tankolás nélkül, így Kína első nem nyugati országként használhat ilyen típusú hordozót. Az új hajó építésével Peking egyértelműen megerősíti szándékát, hogy világméretű tengeri hatalomként jelenjen meg.

A világ legnagyobb hadihajója

A világ jelenlegi legnagyobb hadihajója, az amerikai USS Gerald R. Ford,

mindössze nemrég tűnt fel Mallorca partjainál, hossza 333 méter és az éles bevetés során akár 4500 főnyi személyzetet is fogadhat. Ezzel párhuzamosan a

kínai Type 004 a legmodernebb technológiákat kívánja integrálni,

hogy a hadihajók közötti globális versenyben ne maradjon el.