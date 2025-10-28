Tudósok figyelmeztetnek: a haj árulkodik a rejtett betegségekről

A haj nem csupán a megjelenés része, hanem az egészség fontos mutatója is. A haj állapota – legyen szó ritkuló hajról, kopaszságról, zsíros hajról vagy ősz hajról – árulkodhat a szervezetben zajló folyamatokról. A szakértők szerint a haj egészsége szorosan összefügg a táplálkozással, a hormonháztartással és a mindennapi életmóddal.
Mit árul el rólad a hajad?
Az egészséges, fényes haj azt mutatja, hogy a szervezet megfelelő mennyiségű tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot kap. A hajápolás mellett fontos megelőzni a tápanyaghiányt, hiszen a hajszálak növekedése csak akkor optimális, ha elegendő vas, cink, réz és B-vitamin áll rendelkezésre. A jó minőségű haj tehát az egészséges életmód tükre - számol be a Daily Mail.
Ritkuló haj és hajhullás
A hajhullás vagy a hajritkulás gyakran a szervezet egyensúlyának felborulását jelzi. A ritkuló haj hátterében állhat vitaminhiány, tápanyaghiány vagy akár krónikus stressz is. A szakértők szerint a hajvesztést előidézheti a hormonális problémák megjelenése, például a pajzsmirigy alulműködése. Az alváshiány szintén fokozhatja a hajhullást, hiszen ilyenkor megemelkedik a kortizolszint, ami gátolja a haj növekedését.
Kopaszság
A kopaszság leggyakrabban hormonális eredetű, és az androgén hormonok túlműködésére vezethető vissza. A férfias típusú hajvesztés (androgenetikus alopecia) során a dihidrotesztoszteron (DHT) túltermelődik, ami megrövidíti a haj növekedési ciklusát. A hormonális egyensúly felborulása tehát nemcsak a hajra, hanem az egész szervezetre hat – így a hormonális problémák felismerése kulcsfontosságú a hajmegőrzés szempontjából.
Zsíros haj
A zsíros haj hátterében gyakran áll a faggyúmirigyek túlzott működése, amit hormonális problémák vagy pajzsmirigy-alulműködés válthatnak ki. A túl sok faggyú eltömíti a fejbőrt, ami hajhullást és irritációt okozhat. A haj zsírosodását tovább fokozhatja a helytelen étrend, a stressz és az alváshiány. A megfelelő hajápolás és a fejbőr mikrobiomjának egyensúlya segíthet visszanyerni az egészséges állapotot.
Ősz haj
Az ősz haj nem feltétlenül az öregedés velejárója. A korai őszülés oka lehet vitaminhiány, tápanyaghiány vagy stressz is. A melanin termelésének zavara, amit akár dohányzás is kiválthat, a haj korai elszíneződéséhez vezethet. A szakértők szerint a réz, cink és vas pótlása segíthet megelőzni az idő előtti őszülést.
Sérült haj
A sérült haj a külső hatások és az életmódbeli szokások következménye. A szmog, a napfény, a klóros víz vagy a túl gyakori hajvasalás mind roncsolhatja a haj szerkezetét. Az ilyen típusú károsodás megelőzhető tudatos hajápolás révén, például hővédő termékek és természetes olajok használatával.
