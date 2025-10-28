Tudósok figyelmeztetnek: a haj árulkodik a rejtett betegségekről

A haj nem csupán a megjelenés része, hanem az egészség fontos mutatója is. A haj állapota – legyen szó ritkuló hajról, kopaszságról, zsíros hajról vagy ősz hajról – árulkodhat a szervezetben zajló folyamatokról. A szakértők szerint a haj egészsége szorosan összefügg a táplálkozással, a hormonháztartással és a mindennapi életmóddal.

Az egészséges haj a megfelelő tápanyagbevitel és a kiegyensúlyozott életmód egyik jele

Fotó: Unsplash

Mit árul el rólad a hajad?

Az egészséges, fényes haj azt mutatja, hogy a szervezet megfelelő mennyiségű tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot kap. A hajápolás mellett fontos megelőzni a tápanyaghiányt, hiszen a hajszálak növekedése csak akkor optimális, ha elegendő vas, cink, réz és B-vitamin áll rendelkezésre. A jó minőségű haj tehát az egészséges életmód tükre - számol be a Daily Mail.

Ritkuló haj és hajhullás

A hajhullás vagy a hajritkulás gyakran a szervezet egyensúlyának felborulását jelzi. A ritkuló haj hátterében állhat vitaminhiány, tápanyaghiány vagy akár krónikus stressz is. A szakértők szerint a hajvesztést előidézheti a hormonális problémák megjelenése, például a pajzsmirigy alulműködése. Az alváshiány szintén fokozhatja a hajhullást, hiszen ilyenkor megemelkedik a kortizolszint, ami gátolja a haj növekedését.

Kopaszság

A kopaszság leggyakrabban hormonális eredetű, és az androgén hormonok túlműködésére vezethető vissza. A férfias típusú hajvesztés (androgenetikus alopecia) során a dihidrotesztoszteron (DHT) túltermelődik, ami megrövidíti a haj növekedési ciklusát. A hormonális egyensúly felborulása tehát nemcsak a hajra, hanem az egész szervezetre hat – így a hormonális problémák felismerése kulcsfontosságú a hajmegőrzés szempontjából.

Zsíros haj

A zsíros haj hátterében gyakran áll a faggyúmirigyek túlzott működése, amit hormonális problémák vagy pajzsmirigy-alulműködés válthatnak ki. A túl sok faggyú eltömíti a fejbőrt, ami hajhullást és irritációt okozhat. A haj zsírosodását tovább fokozhatja a helytelen étrend, a stressz és az alváshiány. A megfelelő hajápolás és a fejbőr mikrobiomjának egyensúlya segíthet visszanyerni az egészséges állapotot.