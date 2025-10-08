Egy népszerű gyógyszer szedése akár halálhoz is vezethet

A hajhullás világszerte milliókat érint, és sokan fordulnak olyan gyógyszerekhez, amelyek a haj megmentését ígérik. Azonban a Hadassah–Hebrew University Medical Center kutatója, Dr. Mayer Brezis szerint az eddig anekdotának hitt figyelmeztetések mögött most már szilárd bizonyítékok állnak.

Veszélyben a férfiassága? - Megdöbbentő felfedezés a hajhullás elleni szerekről!

A hajhullás elleni szer, amely árthat az agynak is

A szóban forgó szer, a finaszterid – közismertebb nevén Propecia – az 1990-es évek óta engedélyezett a férfi kopaszodás kezelésére. A kísérletek már korábban felvetették, hogy

a hatóanyag hosszú távon agyi gyulladást és a hippokampusz működésének változását okozhatja – ez az agy tanulásért és érzelmekért felelős központja.

A kutatás szerint a hatóságok már évekkel korábban tudhattak a lehetséges pszichés mellékhatásokról, mégis csak 2022-ben került a gyógyszer mellé a „suicid gondolatok és viselkedés” figyelmeztetés. Brezis szerint a gyógyszer világszerte több ezer embernél idézhetett elő mentális problémákat, miközben a jelentések „rendszerszintű hibákat” mutatnak a gyógyszerbiztonsági felügyeletben.

Új, természetes irány a hajhullás kezelésében

A kísérletek során a keverék serkentette a szőrtüszők működését, és új hajnövekedést indított el az androgén alopeciában szenvedő egerekben.

A steviosid és a minoxidil kombinációja ígéretes és természetes megoldás lehet a hajhullás kezelésére, amely emberek millióinak adhat új reményt

– mondta Lifeng Kang, a tanulmány társszerzője.

Tudományosan bizonyított: a hajhullás kezelése nem csak kozmetikai kérdés

A hajhullás nem pusztán esztétikai probléma, hanem pszichológiai és hormonális folyamatok eredménye is. A kutatások szerint 50 éves korukra a férfiak több mint fele, a nők negyede tapasztal valamilyen mértékű hajvesztést.

A szakértők szerint a kezelések akkor a leghatékonyabbak, ha a hajhagymák még aktívak –

de a nem megfelelően ellenőrzött gyógyszerek akár komoly pszichés mellékhatásokat is kiválthatnak.

