Egy népszerű gyógyszer szedése akár halálhoz is vezethet

A hajhullás világszerte milliókat érint, és sokan fordulnak olyan gyógyszerekhez, amelyek a haj megmentését ígérik. Azonban a Hadassah–Hebrew University Medical Center kutatója, Dr. Mayer Brezis szerint az eddig anekdotának hitt figyelmeztetések mögött most már szilárd bizonyítékok állnak.
A szóban forgó szer, a finaszterid – közismertebb nevén Propecia – az 1990-es évek óta engedélyezett a férfi kopaszodás kezelésére. A kísérletek már korábban felvetették, hogy
a hatóanyag hosszú távon agyi gyulladást és a hippokampusz működésének változását okozhatja – ez az agy tanulásért és érzelmekért felelős központja.
A kutatás szerint a hatóságok már évekkel korábban tudhattak a lehetséges pszichés mellékhatásokról, mégis csak 2022-ben került a gyógyszer mellé a „suicid gondolatok és viselkedés” figyelmeztetés. Brezis szerint a gyógyszer világszerte több ezer embernél idézhetett elő mentális problémákat, miközben a jelentések „rendszerszintű hibákat” mutatnak a gyógyszerbiztonsági felügyeletben.
A kísérletek során a keverék serkentette a szőrtüszők működését, és új hajnövekedést indított el az androgén alopeciában szenvedő egerekben.
A steviosid és a minoxidil kombinációja ígéretes és természetes megoldás lehet a hajhullás kezelésére, amely emberek millióinak adhat új reményt
– mondta Lifeng Kang, a tanulmány társszerzője.
A hajhullás nem pusztán esztétikai probléma, hanem pszichológiai és hormonális folyamatok eredménye is. A kutatások szerint 50 éves korukra a férfiak több mint fele, a nők negyede tapasztal valamilyen mértékű hajvesztést.
A szakértők szerint a kezelések akkor a leghatékonyabbak, ha a hajhagymák még aktívak –
de a nem megfelelően ellenőrzött gyógyszerek akár komoly pszichés mellékhatásokat is kiválthatnak.
A jó hír: a kutatók találtak egy természetes alternatívát is. Az ausztráliai Sydney Egyetem vizsgálata szerint a minoxidil – a Rogaine hatóanyaga – jobban felszívódik a fejbőrben, ha steviosiddal, a sztívia növény természetes édesítőjével együtt használják.