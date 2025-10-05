Meglepő: ez a két ital a legjobb hajhullás ellen

Az orvosok szerint napi 70–100 hajszál elvesztése természetesnek számít, de az évszakváltás, a stressz és hormonális változások fokozhatják a folyamatot. A hajhullás ellen két mindenki által ismert, könnyen beszerezhető italt ajánlanak, a sört és a kávét - írja a Focus.

A hajhullás sokaknak komoly problémát okoz – Fotó: Unsplash.

Az alkohol nem ajánlott hajhullás ellen

Nézzük, miért ezt a két italt érdemes használni, ha ritkul a hajunk.

Sör:

A malátában és komlóban található vitaminok – köztük a B-vitaminok és a biotin – táplálják a hajat, míg a sörös pakolás erősítheti a hajszálakat. Fontos, hogy alacsony alkoholtartalmú sört válasszunk, mert az kevésbé szárítja a hajat.

Kávé:

A koffein serkenti a fejbőr vérkeringését, míg a benne lévő ásványi anyagok támogatják a hajhagymák működését. Egy egyszerű kávés öblítés havonta néhány alkalommal élénkítheti a hajnövekedést. A szakértők szerint azonban a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő vitaminbevitel továbbra is a leghatékonyabb módszer a hajhullás megelőzésére, de ezek a házi praktikák plusz támogatást nyújthatnak.

A hajhullás típusairól egy korábbi cikkben olvashattak az Origón.