"Egy utolsó mosoly, egy végső búcsú" – Az igazság a békés halálról

A halál elkerülhetetlen része az életünknek, mégis kevesen tudják, pontosan mi történik a testtel az utolsó órákban. A halál folyamata azonban sokkal békésebb és kiszámíthatóbb, mint sokan gondolnák — egy hospice orvos most részletesen elmagyarázta, milyen jelek utalnak arra, hogy közeleg a búcsú.
A halál mindannyiunk közös sorsa, mégis keveset beszélünk róla. A halál folyamata azonban orvosilag jól körülírható, és megértése segíthet oldani a félelmeket – magyarázza Dr. Sarah Holmes, brit hospice orvos, a DailyMail tájékoztatásában.

halál
Mi történik velünk halál előtt?
Fotó: Pexels

A halál folyamata: mi zajlik a testben?

A halál nem egyetlen pillanat; órákon vagy napokon át tartó biológiai folyamat. A szervezet fokozatosan leáll:

  • csökken az energia, a betegek egyre többet alszanak
  • elveszik az étvágy, a test már nem igényel táplálékot
  • a kommunikáció nehezebb, a fáradtság dominál
  • ketózis lép fel, a test a zsírt kezdi energiává alakítani
  • lassul a vérkeringés, hideg végtagok jelenhetnek meg

Demenciában vagy Parkinson-kórban ez kevésbé feltűnő, mert a tünetek hasonlóak a betegség meglévő jeleihez.

A „rally” – meglepő visszatérés a vég előtt

A halálhoz közeledve gyakran változékonnyá válik a légzés: gyors szakaszokat hosszú szünetek követnek (Cheyne–Stokes légzés). Ekkor történhet meg az úgynevezett rally:

A betegek hirtelen visszatérhetnek régi, tiszta önmagukhoz — percekre, órákra vagy akár napokra.

— Dr. Holmes

Ez a jelenség máig nem teljesen ismert, de sok család számára ajándékként élik meg: még egy utolsó beszélgetés, egy mosoly, egy búcsú.

Az agy még a szív megállása után is működhet

Kutatások szerint:

  • a szív leállása után is vannak agyi aktivitások
  • oxigén nélküli állapotban akár egy óráig is jelentkezhetnek agyi jelek újraélesztés során

Ez felvetette a halál időpontjának újragondolását is: valóban három perc után mondható ki, hogy nincs visszaút?

„A halál békés – az élet lezárása”

Az orvos szerint a haldoklás többnyire csendes, fájdalommentes „elcsúszás” az élettől:

A hospice-ellátás az életről szól — egészen a legutolsó pillanatig.

— mondja Dr. Holmes

A szakértők szerint a halálról való nyílt beszélgetés:

  • csökkenti a félelmet
  • segít lezárni a kapcsolatokat
  • támogatja a család gyászfeldolgozását

A „befejezetlen ügyek” jelentik a legnehezebb terhet – ezért is fontos időben beszélni arról, ami igazán számít.

