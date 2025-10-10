Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Donald Trump kórházba került!

gyilkos

Sokkoló kivégzés az Egyesült Államokban: újra napirenden a halálbüntetés!

25 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy több mint húsz éve húzódó ügy zárult le péntek hajnalban az Egyesült Államokban. Indiana állam harmadik kivégzését hajtotta végre azóta, hogy tavaly újraindították a halálbüntetés alkalmazását. A 2001-es brutális gyilkosság elkövetője, a 53 éves Roy Lee Ward halálos injekciót kapott a michigani állami börtönben – ezzel ismét reflektorfénybe került a halálbüntetés kérdése az Egyesült Államokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkoshalálbüntetésIndiana államkivégzésméreginjekció

Ward 2001-ben erőszakolta meg és gyilkolta meg a mindössze 15 éves Stacy Payne-t Indiana államban. A rendőrségi jelentés szerint a férfi késsel és súlyzóval támadt áldozatára, akinek halála sokkolta a közösséget. A férfi több mint két évtizedes jogi harc után, hosszas fellebbezéseket követően kapta meg végső ítéletét: a halálbüntetést.

halálbüntetés - Living will declaration form next to a vial of pentobarbital sodium to proceed to euthanasia, conceptual image. (Photo by DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA / Science Photo Library via AFP)
Halálbüntetés: pentobarbital injekcióval végezték ki a tinilány gyilkosát 
Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA / AFP

A kivégzés és a gyógyszer körüli botrány

Ward kivégzése éjfél után néhány perccel kezdődött, és 12:33-kor halottnak nyilvánították. Az állami hatóságok szerint 

pentobarbital nevű erős nyugtatót alkalmaztak,

amelynek beszerzése évekig akadályozta az ítélet-végrehajtásokat. Ügyvédei a gyógyszer tárolásával és alkalmazásával kapcsolatban aggályokat fogalmaztak meg, hivatkozva a lehetséges szenvedést okozó mellékhatásokra.

Ward utolsó étkezése egy hamburger volt a Texas Corral étteremből, utolsó szavai pedig rejtélyesek maradtak: 

Brian fogja felolvasni őket

– mondta a kivégzés előtt.

Halálbüntetés Indianában – egymás után jönnek az ítéletek

Tavaly szintén kivégeztek egy férfit, Joseph Corcorant, aki négy ember – köztük testvére és húga vőlegénye – meggyilkolása miatt kapta a halálos ítéletet. 

Ez volt Indiana első kivégzése tizenöt év szünet után.

Corcoran esete is felkeltette a közvélemény figyelmét: az elítélt mentális állapota, valamint a kivégzés titkos körülményei miatt számos jogvédő szervezet tiltakozott. A férfi halálát szintén pentobarbital okozta, és az Egyesült Államokban ez volt a 24. kivégzés abban az évben.

Indiana az egyik azon két amerikai állam közül, ahol a média képviselői nem lehetnek tanúi a kivégzéseknek – ez tovább növeli az eljárások körüli homályt.

Két évtizedes jogi küzdelem után jött az ítélet

Roy Lee Ward esete 2002-ben kezdődött, amikor halálra ítélték. Az állami legfelsőbb bíróság később megsemmisítette az ítéletet, új tárgyalást rendelve el. Ward végül 2007-ben beismerte bűnösségét. Az elmúlt években több kérelmet is benyújtott az ítélet enyhítésére, de sem az Indiana Legfelsőbb Bíróság, sem az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága nem adott helyt fellebbezéseinek.

A férfi utolsó napjaiban ügyvédje szerint mélyen megbánta tettét, de az áldozat családja úgy fogalmazott: „a megbocsátás nem hozza vissza Stacy-t.”

A 15 éves lány édesanyja, Julie Wininger így nyilatkozott a meghallgatáson:

Most már a családi ünnepek soha nem lesznek teljesek. A születésnapok szomorú emlékeztetői annak, amit elvesztettünk.

Az Origo.hu felületén olvashat a férfiről, aki túlélte a méreginjekciót. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!