Sokkoló kivégzés az Egyesült Államokban: újra napirenden a halálbüntetés!

Ward 2001-ben erőszakolta meg és gyilkolta meg a mindössze 15 éves Stacy Payne-t Indiana államban. A rendőrségi jelentés szerint a férfi késsel és súlyzóval támadt áldozatára, akinek halála sokkolta a közösséget. A férfi több mint két évtizedes jogi harc után, hosszas fellebbezéseket követően kapta meg végső ítéletét: a halálbüntetést.
A kivégzés és a gyógyszer körüli botrány
Ward kivégzése éjfél után néhány perccel kezdődött, és 12:33-kor halottnak nyilvánították. Az állami hatóságok szerint
pentobarbital nevű erős nyugtatót alkalmaztak,
amelynek beszerzése évekig akadályozta az ítélet-végrehajtásokat. Ügyvédei a gyógyszer tárolásával és alkalmazásával kapcsolatban aggályokat fogalmaztak meg, hivatkozva a lehetséges szenvedést okozó mellékhatásokra.
Ward utolsó étkezése egy hamburger volt a Texas Corral étteremből, utolsó szavai pedig rejtélyesek maradtak:
Brian fogja felolvasni őket
– mondta a kivégzés előtt.
Halálbüntetés Indianában – egymás után jönnek az ítéletek
Tavaly szintén kivégeztek egy férfit, Joseph Corcorant, aki négy ember – köztük testvére és húga vőlegénye – meggyilkolása miatt kapta a halálos ítéletet.
Ez volt Indiana első kivégzése tizenöt év szünet után.
Corcoran esete is felkeltette a közvélemény figyelmét: az elítélt mentális állapota, valamint a kivégzés titkos körülményei miatt számos jogvédő szervezet tiltakozott. A férfi halálát szintén pentobarbital okozta, és az Egyesült Államokban ez volt a 24. kivégzés abban az évben.
Két évtizedes jogi küzdelem után jött az ítélet
Roy Lee Ward esete 2002-ben kezdődött, amikor halálra ítélték. Az állami legfelsőbb bíróság később megsemmisítette az ítéletet, új tárgyalást rendelve el. Ward végül 2007-ben beismerte bűnösségét. Az elmúlt években több kérelmet is benyújtott az ítélet enyhítésére, de sem az Indiana Legfelsőbb Bíróság, sem az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága nem adott helyt fellebbezéseinek.
A férfi utolsó napjaiban ügyvédje szerint mélyen megbánta tettét, de az áldozat családja úgy fogalmazott: „a megbocsátás nem hozza vissza Stacy-t.”
A 15 éves lány édesanyja, Julie Wininger így nyilatkozott a meghallgatáson:
Most már a családi ünnepek soha nem lesznek teljesek. A születésnapok szomorú emlékeztetői annak, amit elvesztettünk.
Indiana az egyik azon két amerikai állam közül, ahol a média képviselői nem lehetnek tanúi a kivégzéseknek – ez tovább növeli az eljárások körüli homályt.