Sokkoló kivégzés az Egyesült Államokban: újra napirenden a halálbüntetés!

Ward 2001-ben erőszakolta meg és gyilkolta meg a mindössze 15 éves Stacy Payne-t Indiana államban. A rendőrségi jelentés szerint a férfi késsel és súlyzóval támadt áldozatára, akinek halála sokkolta a közösséget. A férfi több mint két évtizedes jogi harc után, hosszas fellebbezéseket követően kapta meg végső ítéletét: a halálbüntetést.

Halálbüntetés: pentobarbital injekcióval végezték ki a tinilány gyilkosát

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA / AFP

A kivégzés és a gyógyszer körüli botrány

Ward kivégzése éjfél után néhány perccel kezdődött, és 12:33-kor halottnak nyilvánították. Az állami hatóságok szerint

pentobarbital nevű erős nyugtatót alkalmaztak,

amelynek beszerzése évekig akadályozta az ítélet-végrehajtásokat. Ügyvédei a gyógyszer tárolásával és alkalmazásával kapcsolatban aggályokat fogalmaztak meg, hivatkozva a lehetséges szenvedést okozó mellékhatásokra.

Ward utolsó étkezése egy hamburger volt a Texas Corral étteremből, utolsó szavai pedig rejtélyesek maradtak:

Brian fogja felolvasni őket

– mondta a kivégzés előtt.

Halálbüntetés Indianában – egymás után jönnek az ítéletek

Tavaly szintén kivégeztek egy férfit, Joseph Corcorant, aki négy ember – köztük testvére és húga vőlegénye – meggyilkolása miatt kapta a halálos ítéletet.

Ez volt Indiana első kivégzése tizenöt év szünet után.

Corcoran esete is felkeltette a közvélemény figyelmét: az elítélt mentális állapota, valamint a kivégzés titkos körülményei miatt számos jogvédő szervezet tiltakozott. A férfi halálát szintén pentobarbital okozta, és az Egyesült Államokban ez volt a 24. kivégzés abban az évben.

Két évtizedes jogi küzdelem után jött az ítélet

Roy Lee Ward esete 2002-ben kezdődött, amikor halálra ítélték. Az állami legfelsőbb bíróság később megsemmisítette az ítéletet, új tárgyalást rendelve el. Ward végül 2007-ben beismerte bűnösségét. Az elmúlt években több kérelmet is benyújtott az ítélet enyhítésére, de sem az Indiana Legfelsőbb Bíróság, sem az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága nem adott helyt fellebbezéseinek.