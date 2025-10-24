Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes felfedezés: ez történik a halál pillanatában

Az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja a kérdés, hogy mi történik velünk a halál pillanatában. Most tudósok egy lépéssel közelebb kerültek a halálközeli élmény megfejtéséhez.
Egy friss, még szakmai ellenőrzésre váró tanulmányban 48 túlélőt kérdeztek a tudósok az úgynevezett halálközeli élményről. Ezek az intenzív, gyakran életre szóló élmények legtöbbször szívleállás vagy légzési elégtelenség során történnek – számolt be a Daily Mail

Halálközeli élményekről meséltek

A válaszok lenyűgözően sokfélék voltak: egyesek mennyei lényeket láttak, mások alagúton vagy fénybuborékon keresztül „utaztak”, míg néhányan elhunyt szeretteikkel találkoztak. Akadt olyan is, aki „fekete lyukat” vagy „kozmikus mátrixot” látott.

Egy résztvevő így emlékezett vissza:

Balra kőlépcső vezetett felfelé, a tetején Jézus állt fehér ruhában.”

Más valaki egy angyalt látott,

fehér, részletesen rétegzett szárnyakkal, arca pedig olyan tökéletes volt, mint egy görög istené.”

Nem minden élmény volt vallásos. Volt, aki arról számolt be, hogy

 egy teljesen fekete, de irizáló alagútban volt”,

míg egy másik így fogalmazott:

egy hatalmas fénybuborék közepén lebegtem, amely mindent körülölelt – mintha én magam is a fény része lettem volna.”

A kulturális háttér is befolyásolta az élményeket. Egy résztvevő például nem látomást, hanem hangokat hallott:

 férfiakat, akik a Tórát olvasták.”

A kutatást vezető Dr. France Lerner, a Pekingi Matematikai Tudományok és Alkalmazások Intézetének munkatársa így nyilatkozott:

A kulturális háttérünk adja a keretet azokhoz a hallucinációkhoz, amelyeket az agy oxigénhiányos állapotban produkál. Amit látunk, az gyakran annak a tükre, amit a tudatunk elvár vagy ismer.”

A kutatók ugyanakkor mintázatokat is találtak. A halálközeli élmények négy alapvető „geometriai formában” játszódtak le – a szűk alagútszerű látványtól (amit a véráramlás csökkenése okozhat) a 360 fokos fénybuborékig, amely teljesen körülölelte a testet.

A szakemberek szerint ezek az élmények az „észlelési koherencia összeomlásából” fakadnak, vagyis abból, hogy az agy már nem tudja összehangolni a látottakat a testi érzésekkel, miközben leállni készül.

Dr. Lerner hangsúlyozta, hogy bár ezek az élmények rendkívül valóságosnak tűnnek, nem bizonyítják, hogy a tudat képes elhagyni a testet.

A látott formák és fények inkább az agy működésének összeomlását tükrözik, nem pedig egy különálló lélek létezését – mondta dr. Lerner.

Mégis, azok számára, akik átélték, ezek az élmények mélyen megváltoztatták az élethez és a halálhoz való viszonyukat, akár azt hitték, hogy a mennyországban jártak, akár a saját elméjük legmélyére pillantottak be.

Kutatók korábban átfogó modellt állítottak fel a halálközeli élményekkel kapcsolatban.

 

 

