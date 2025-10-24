Döbbenetes felfedezés: ez történik a halál pillanatában

Egy friss, még szakmai ellenőrzésre váró tanulmányban 48 túlélőt kérdeztek a tudósok az úgynevezett halálközeli élményről. Ezek az intenzív, gyakran életre szóló élmények legtöbbször szívleállás vagy légzési elégtelenség során történnek – számolt be a Daily Mail.

A halálközeli élmény sokféle lehet

Fotó: Unsplash

Halálközeli élményekről meséltek

A válaszok lenyűgözően sokfélék voltak: egyesek mennyei lényeket láttak, mások alagúton vagy fénybuborékon keresztül „utaztak”, míg néhányan elhunyt szeretteikkel találkoztak. Akadt olyan is, aki „fekete lyukat” vagy „kozmikus mátrixot” látott.

Egy résztvevő így emlékezett vissza:

Balra kőlépcső vezetett felfelé, a tetején Jézus állt fehér ruhában.”

Más valaki egy angyalt látott,

fehér, részletesen rétegzett szárnyakkal, arca pedig olyan tökéletes volt, mint egy görög istené.”

Nem minden élmény volt vallásos. Volt, aki arról számolt be, hogy

egy teljesen fekete, de irizáló alagútban volt”,

míg egy másik így fogalmazott:

egy hatalmas fénybuborék közepén lebegtem, amely mindent körülölelt – mintha én magam is a fény része lettem volna.”

A kulturális háttér is befolyásolta az élményeket. Egy résztvevő például nem látomást, hanem hangokat hallott:

férfiakat, akik a Tórát olvasták.”

A kutatást vezető Dr. France Lerner, a Pekingi Matematikai Tudományok és Alkalmazások Intézetének munkatársa így nyilatkozott:

A kulturális háttérünk adja a keretet azokhoz a hallucinációkhoz, amelyeket az agy oxigénhiányos állapotban produkál. Amit látunk, az gyakran annak a tükre, amit a tudatunk elvár vagy ismer.”

A kutatók ugyanakkor mintázatokat is találtak. A halálközeli élmények négy alapvető „geometriai formában” játszódtak le – a szűk alagútszerű látványtól (amit a véráramlás csökkenése okozhat) a 360 fokos fénybuborékig, amely teljesen körülölelte a testet.

A szakemberek szerint ezek az élmények az „észlelési koherencia összeomlásából” fakadnak, vagyis abból, hogy az agy már nem tudja összehangolni a látottakat a testi érzésekkel, miközben leállni készül.

Dr. Lerner hangsúlyozta, hogy bár ezek az élmények rendkívül valóságosnak tűnnek, nem bizonyítják, hogy a tudat képes elhagyni a testet.