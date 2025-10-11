Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

A hatóságok szerint a fertőzés epicentruma Guangdong tartomány, ahol a Shunde kerületben már több mint 3600 esetet jegyeztek fel. További megbetegedéseket regisztráltak Guangzhouban, Shenzhenben, Hongkongban és Makaóban is – írja a Sciencedaily.

A fertőzés terjedéséért felelős Aedes szúnyogok a városi környezetben is gyorsan szaporodnak — a megelőzés alapja a tenyészőhelyek felszámolása Fotó:Illusztráció/Unsplash

A betegséget az Aedes szúnyogok — főként az Aedes aegypti és Aedes albopictus — terjesztik, amelyek ugyanazok a rovarok, mint a dengue-láz és Zika-vírus esetében. A csikungunja-láz hirtelen lázzal, izom- és ízületi fájdalommal, valamint kiütésekkel jár, és bár ritkán halálos, a fájdalom hetekig vagy akár hónapokig is elhúzódhat.

Klímaváltozás, városiasodás és a fertőzés globális terjedése

A kutatók szerint a klímaváltozás, a gyors urbanizáció és a nemzetközi utazások terjedése ideális feltételeket teremt a szúnyogok számára, így a fertőzés mára nemcsak Ázsiában, hanem világszerte is egyre gyakoribb.

A kínai hatóságok tartományi szintű kampányt indítottak, hogy a lakosok távolítsák el az állóvizeket, ahol a szúnyogok szaporodnak.

A WHO új irányelveket adott ki, és megerősítette a Globális Arbovírus Kezdeményezést, amely a megfigyelés, megelőzés és nemzetközi együttműködés javítását célozza.

Nincs ellenszer – a megelőzés a legfontosabb fegyver a fertőzés ellen, mivel jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógymód a kezelésére, így a terápia a tünetek enyhítésére korlátozódik. Az orvosok pihenést, bőséges folyadékfogyasztást és fájdalomcsillapítást javasolnak. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szúnyogirtás, a lakossági részvétel és a higiénia kulcsfontosságú a további terjedés megakadályozásában.

Már Japán sincs biztonságban.