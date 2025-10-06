Hírlevél

halál

Halálos kutyatámadás áldozata lett egy férfi

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ismét tragédia történt az Egyesült Államokban. A rendőrség közlése szerint halálos kutyatámadás áldozata lett egy férfi vasárnap hajnalban Miami Liberty City negyedében.
Vasárnap hajnalban szörnyű tragédia történt Miami Liberty City városrészében, ahol egy férfit halálra martak a kutyák. A hatóságok megerősítették, hogy halálos kutyatámadás történt, és az áldozat, aki 30–40 év körüli férfi volt, a helyszínen életét vesztette - írja a CBS.

Rendőrök vizsgálják a helyszínt, ahol halálos kutyatámadás történt Miami Liberty City városrészében.
Rendőrök vizsgálják a helyszínt, ahol halálos kutyatámadás történt Miami Liberty City városrészében. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Újabb halálos kutyatámadás sokkolta Miamit

A Miami rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés éjjel 0:55 körül érkezett. A kiérkező járőrök egy férfit találtak a helyszínen, akin már nem tudtak segíteni. 

A nyomozók jelenleg is vizsgálják, hány kutya vett részt a támadásban, illetve hol lehetnek most az állatok.

A hatóságok egyelőre nem közölték az áldozat kilétét, de megerősítették, hogy az esetet emberölésként kezelik. A nyomozás során állatvédelmi szervezetek is bekapcsolódtak, hogy kiderítsék, volt-e gazdája a támadó kutyáknak.

Nem ez volt az első halálos kutyatámadás az utóbbi időben: alig néhány hete, szeptember elején egy 71 éves nő, Doreen Richards Broadbelt vesztette életét hasonló körülmények között Miami Gardensben.

Nemrégiben Magyarországon is történt egy hasonló eset.

 

