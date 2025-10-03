Hírlevél

200 év után újra kivégeznek egy nőt – részletek a bestiális gyilkosságokról

Brutális gyilkosság és példátlan ítélet áll a döbbenetesen brutális ügy középpontjában. Egy halálra ítélt nő Tennessee-ben néz szembe a kivégzéssel, amely az első nő kivégzése lesz az államban több mint két évszázad után.
Az Egyesült Államokban ismét fellángolt a vita a halálbüntetés körül. Christa Pike, egy halálra ítélt nő, 2026 szeptemberében kerülhet a vesztőhelyre, és ezzel 200 év után ő lehet az első nő, akit kivégeznek Tennessee-ben.

Brutális gyilkosságot követett el a halálra ítélt nő
Brutális gyilkosságot követett el a halálra ítélt nő (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A halálra ítélt nő és a brutális gyilkosság részletei

Christa Pike mindössze 18 éves volt, amikor 1995-ben brutális gyilkosságot követett el társaival egy diáktársuk ellen.

A fiatal lányt elcsalták az egyetem melletti erdőbe, ahol órákon át kínozták. Öklükkel és kövekkel verték, késsel szúrták, majd a mellkasába egy pentagramot véstek. Amikor a földre rogyott, újabb ütéseket mértek rá, amíg mozdulatlan nem lett. A gyilkos nő és barátja a koponyájának egy darabját is magukkal vitték, trófeaként őrizve a bestiális tett emlékét.

 A bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett tettként minősítette a bűncselekményt, ezért a halálbüntetés kiszabása mellett döntöttek.

A nő kivégzése most történelmi pillanat lesz: 

Tennessee-ben több mint 200 év után először hajtanak végre halálbüntetést női elítélten. Pike egyben az egyetlen nő az állam halálsorán, és ha kivégzik, ő lesz a 19. nő, akit a modern időkben kivégeztek az Egyesült Államokban.

A halálra ítélt nő ügyvédei mindent megtettek a döntés enyhítéséért. Azzal érveltek, hogy Pike fiatalkorúként, diagnosztizálatlan mentális betegségekkel küzdve, gyermekkori bántalmazások hatására vált gyilkossá. A védők szerint ma már más ember, évek óta kezeléseken vesz részt és megbánást tanúsít. Az áldozat édesanyja azonban kitart amellett, hogy a halálbüntetés az egyetlen út, amely igazságot szolgáltat.

Az ügy különösen nagy visszhangot keltett, mert a kivégzések az Egyesült Államokban az utóbbi években ismét megszaporodtak. 2025-ben több mint egy évtized után először végeztek ki 34 rabot egyetlen év alatt, és további kilenc ítélet végrehajtása vár folyamatban – számpolt be a Daily Star.

 

