Vérfagyasztó tragédia, otthonában késelték halálra a világhírű modellt

Saját lakáságban lett gyilkosság áldozata a híres modell. Pamela Geninit milánói otthonában késelték halálra, a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.
Halálra késelték a 29 éves modellt, Pamela Geninit milánói otthonában. Genini állítólag összeveszett párjával, az 52 éves Gianluca Soncinnal – írja a Sun.
Halálra késelte párját a feldühödött férfi
Soncin a vita hevében kést rántott, és halálra szurkálta. A gyilkosság után magával is végezni próbált, de a szomszédok meghallották a dulakodás hangját, és értesítették a rendőrséget.
A férfit vágott sérülésekkel szállították kórházba, ahol ellátták, majd a rendőrök gyilkosság vádjával őrizetbe vették.
Pamela Genini olyan súlyosan megsérült a támadásban, hogy a helyszínen életét vesztette.
A nyomozók közlése szerint a férfi rárontott a fiatal modellre, miután Genini közölte vele, hogy el akarja hagyni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!