Vérfagyasztó tragédia, otthonában késelték halálra a világhírű modellt

Halálra késelték a 29 éves modellt, Pamela Geninit milánói otthonában. Genini állítólag összeveszett párjával, az 52 éves Gianluca Soncinnal – írja a Sun.

Halálra késelte párját a feldühödött férfi

Soncin a vita hevében kést rántott, és halálra szurkálta. A gyilkosság után magával is végezni próbált, de a szomszédok meghallották a dulakodás hangját, és értesítették a rendőrséget.

A férfit vágott sérülésekkel szállították kórházba, ahol ellátták, majd a rendőrök gyilkosság vádjával őrizetbe vették.

Pamela Genini olyan súlyosan megsérült a támadásban, hogy a helyszínen életét vesztette.

A nyomozók közlése szerint a férfi rárontott a fiatal modellre, miután Genini közölte vele, hogy el akarja hagyni.