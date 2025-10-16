Hírlevél

Vérfagyasztó tragédia, otthonában késelték halálra a világhírű modellt

Saját lakáságban lett gyilkosság áldozata a híres modell. Pamela Geninit milánói otthonában késelték halálra, a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta.
Halálra késelték a 29 éves modellt, Pamela Geninit milánói otthonában. Genini állítólag összeveszett párjával, az 52 éves Gianluca Soncinnal – írja a Sun.

Halálra késelték a híres modellt milánói otthonában
Halálra késelték a híres modellt milánói otthonában
Fotó: Unsplash

 

Halálra késelte párját a feldühödött férfi

Soncin a vita hevében kést rántott, és halálra szurkálta. A gyilkosság után magával is végezni próbált, de a szomszédok meghallották a dulakodás hangját, és értesítették a rendőrséget. 

A férfit vágott sérülésekkel szállították kórházba, ahol ellátták, majd a rendőrök gyilkosság vádjával őrizetbe vették. 

Pamela Genini olyan súlyosan megsérült a támadásban, hogy a helyszínen életét vesztette. 

A nyomozók közlése szerint a férfi rárontott a fiatal modellre, miután Genini közölte vele, hogy el akarja hagyni. 

 

