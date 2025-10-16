Hírlevél

Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

Azonnal kirúgták a holland szövetségi kapitányt a vb-selejtezők után

Boldog nyaralásnak indult, hamar rémálommá vált: halálra késelték a turistát

Turistákra támadt rá egy férfi Portugáliában. A támadó egy vita következtében vált agresszívvá, kést rántott és halálra késelte az egyik amerikai turistát, míg társát életveszélyesen megsebesítette.
A portugál rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint halálra késelt egy amerikai turistát Cascais központjában szerda hajnalban – írja a CMjornal.

Boldog nyaralásnak indult, hamar rémálommá vált: halálra késelték a turistát
Fotó: Unsplash

A rendőrség szerint a két amerikai turista a szállása felé sétált, amikor három férfi leszólította őket Cascais egyik utcájában. 

Az egyik helybéli a sapkáját akarta állítólag viccből elcsenni, de amikor a turista kérte, hogy hagyja abba, megütötték. 

Az egyik helyi férfi hívta egy barátját, aki a közeli bárban dolgozott. A 23 éves portugál férfi a helyszínre sietett, ahol heves vita után kést rántott és mindkét amerikaira rátámadt. 

Halálra késelte áldozatát

Az egyik turista olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Társát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. 

A késelő autóval menekült el a helyszínről, de a rendőrség elfogta. A 23 éves férfi ellen gyilkosság gyanújával indult eljárás, a vádemelés folyamatban van. 

 

