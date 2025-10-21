Hírlevél

A halálsor foglya volt a drogos nagymama – most fordulat jött az ügyében

Több mint egy évtizedet töltött a halálsoron az a brit nagymama, akit kábítószer-csempészet miatt ítéltek el Indonéziában. A halálsor foglyaként eltöltött 12 év után Lindsay Sandiford végre hazatérhet az Egyesült Királyságba, miután a szigetország és Indonézia megállapodott a szabadon bocsátásáról.
Lindsay Sandiford több mint tizenkét évet töltött Indonéziában a halálsoron, miután 2013-ban halálra ítélték kábítószer-csempészet miatt. A most 68 éves, egyes források szerint 69 éves nő végül visszatérhet hazájába, az Egyesült Királyságba – írja a Daily Star. A brit nagymamát akkor tartóztatták le, amikor Thaiföldről érkezve a hatóságok 2,14 millió dollár (kb. 792 millió forint) értékű kokaint találtak a bőröndjébe rejtve. Az indonéz bíróság halálra ítélte, és a következő években a halálsoron várta sorsa beteljesülését.

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP
A halálsor foglya 12 év után térhet vissza az Egyesült Királyságba
Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Indonézia enyhítése miatt a halálsor egyes foglyai hazatérhetnek

Az indonéz kormány most beleegyezett abba, hogy Sandifordot és egy másik brit foglyot, Shahab Shahabadit hazaszállítsák. Egy kormányzati tisztviselő elmondta, hogy a technikai részletek véglegesítése után azonnal megtörténik a transzfer. 

A döntés része annak a folyamatnak, amely során Indonézia enyhíti hírhedten szigorú kábítószer-törvényeit. Az utóbbi években több, hasonlóan súlyos büntetésre ítélt személy is visszakapta szabadságát.

Sandiford a börtönévek alatt példás magatartást tanúsított, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hatóságok végül jóváhagyták a szabadon bocsátását. Források szerint a nő már napokkal korábban el kezdte szétosztani személyes tárgyait a rabtársai között, bízva abban, hogy hamarosan elhagyhatja a börtönt.

A brit külügyminisztérium tisztviselői az évek során rendszeresen látogatták őt, és folyamatosan dolgoztak azon, hogy elérjék a szabadon engedését.

Bár Indonézia továbbra is a világ egyik legszigorúbb kábítószer-ellenes rendszerét működteti, a mostani enyhítések azt mutatják, hogy a halálsor jövője akár meg is változhat az országban.

 

