Rendkívüli

hiedelem

Tényleg köztünk járnak? Megdöbbentő, hányan hisznek ma is a szellemekben

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
A szellemek, idegenek és rejtélyes jelenségek sokak számára a mindennapi élet részei. Halloweenkor újra a középpontba kerülnek a hiedelmek és a paranormális tapasztalatok.
hiedelemkísértetHalloween

A Halloween közeledtével a természetfeletti iránti érdeklődés sokakban felébred: nemcsak a jelmezkészítés és a szellemes filmek népszerűek, hanem a hiedelmek és személyes tapasztalatok is élénken foglalkoztatják az embereket. Egy friss brit felmérés szerint a paranormális jelenségek és a folklór ma is jelentős hatással vannak az emberek mindennapi életére – írja a Daily Mail.

Halloween
Halloweenkor sokan számolnak be paranormális élményekről - Fotó: Unsplash

Halloween és hiedelmek

A felmérés szerint minden harmadik ember hisz abban, hogy a kísértetek valóban léteznek. Többen úgy gondolják, hogy lehetséges kommunikálni a halottakkal, és  sokan számoltak be arról, hogy saját élményük volt „szellemes vagy rendkívüli” eseménnyel kapcsolatban. Érdekes, hogy sokan soha nem beszéltek ezekről az élményekről sem a családjukkal, sem barátaikkal. A hiedelmek nemcsak a kísértetekre, hanem más természetfeletti jelenségekre is kiterjednek, például angyalokra, démonokra vagy varázslatos lényekre. 

A leggyakoribb paranormális tapasztalatok

  • A kutatásban részt vevők körülbelül 10 százaléka számolt be arról, hogy látott UFO-t vagy „megmagyarázhatatlan dolgot az égen”.
  • A megkérdezettek negyede hisz abban, hogy idegenek űrhajói zuhantak le a Földön.
  • Egyesek szerint az idegenek részt vettek az ősi építmények, például a Stonehenge létrehozásában.
  • Közel egyharmad úgy vélte, hogy a kormányok eltitkolják az idegenek létezését.

Az eredmények rávilágítanak, hogy a folklór és a paranormális hiedelmek nem csupán múltbéli emlékek, hanem a modern élet részét képezik, és a hétköznapi döntéseinket, szokásainkat is befolyásolhatják.

 

