Tényleg köztünk járnak? Megdöbbentő, hányan hisznek ma is a szellemekben

A Halloween közeledtével a természetfeletti iránti érdeklődés sokakban felébred: nemcsak a jelmezkészítés és a szellemes filmek népszerűek, hanem a hiedelmek és személyes tapasztalatok is élénken foglalkoztatják az embereket. Egy friss brit felmérés szerint a paranormális jelenségek és a folklór ma is jelentős hatással vannak az emberek mindennapi életére – írja a Daily Mail.
Halloween és hiedelmek
A felmérés szerint minden harmadik ember hisz abban, hogy a kísértetek valóban léteznek. Többen úgy gondolják, hogy lehetséges kommunikálni a halottakkal, és sokan számoltak be arról, hogy saját élményük volt „szellemes vagy rendkívüli” eseménnyel kapcsolatban. Érdekes, hogy sokan soha nem beszéltek ezekről az élményekről sem a családjukkal, sem barátaikkal. A hiedelmek nemcsak a kísértetekre, hanem más természetfeletti jelenségekre is kiterjednek, például angyalokra, démonokra vagy varázslatos lényekre.
A leggyakoribb paranormális tapasztalatok
- A kutatásban részt vevők körülbelül 10 százaléka számolt be arról, hogy látott UFO-t vagy „megmagyarázhatatlan dolgot az égen”.
- A megkérdezettek negyede hisz abban, hogy idegenek űrhajói zuhantak le a Földön.
- Egyesek szerint az idegenek részt vettek az ősi építmények, például a Stonehenge létrehozásában.
- Közel egyharmad úgy vélte, hogy a kormányok eltitkolják az idegenek létezését.
Az eredmények rávilágítanak, hogy a folklór és a paranormális hiedelmek nem csupán múltbéli emlékek, hanem a modern élet részét képezik, és a hétköznapi döntéseinket, szokásainkat is befolyásolhatják.