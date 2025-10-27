Tényleg köztünk járnak? Megdöbbentő, hányan hisznek ma is a szellemekben

A Halloween közeledtével a természetfeletti iránti érdeklődés sokakban felébred: nemcsak a jelmezkészítés és a szellemes filmek népszerűek, hanem a hiedelmek és személyes tapasztalatok is élénken foglalkoztatják az embereket. Egy friss brit felmérés szerint a paranormális jelenségek és a folklór ma is jelentős hatással vannak az emberek mindennapi életére – írja a Daily Mail.

Halloweenkor sokan számolnak be paranormális élményekről - Fotó: Unsplash

Halloween és hiedelmek

A felmérés szerint minden harmadik ember hisz abban, hogy a kísértetek valóban léteznek. Többen úgy gondolják, hogy lehetséges kommunikálni a halottakkal, és sokan számoltak be arról, hogy saját élményük volt „szellemes vagy rendkívüli” eseménnyel kapcsolatban. Érdekes, hogy sokan soha nem beszéltek ezekről az élményekről sem a családjukkal, sem barátaikkal. A hiedelmek nemcsak a kísértetekre, hanem más természetfeletti jelenségekre is kiterjednek, például angyalokra, démonokra vagy varázslatos lényekre.

A leggyakoribb paranormális tapasztalatok

A kutatásban részt vevők körülbelül 10 százaléka számolt be arról, hogy látott UFO-t vagy „megmagyarázhatatlan dolgot az égen”.

A megkérdezettek negyede hisz abban, hogy idegenek űrhajói zuhantak le a Földön.

Egyesek szerint az idegenek részt vettek az ősi építmények, például a Stonehenge létrehozásában.

Közel egyharmad úgy vélte, hogy a kormányok eltitkolják az idegenek létezését.

Az eredmények rávilágítanak, hogy a folklór és a paranormális hiedelmek nem csupán múltbéli emlékek, hanem a modern élet részét képezik, és a hétköznapi döntéseinket, szokásainkat is befolyásolhatják.