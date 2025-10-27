Így ünneplik a halloweent Magyarországon!

A hagyományok mindig is változtak, a magyar kultúra korábban is átvett más népektől szokásokat, amelyeket a saját értékrendje szerint formált. Nem az új ünnepek szorítják ki a régieket, hanem azok halványulnak el, amelyek már elveszítették közösségi erejüket. A Halloween nem feltétlenül vallási vagy démonikus esemény, hanem sokak számára egy modern, közösségi és szórakoztató kiegészítése az őszi ünnepkörnek, mely során akár jótékonykodásra is sort lehet keríteni.

Egyre több településen szereveznek halloweeni programokat

Fotó: AFP

Halloweeni programok országszerte

Az ünneplés módjai és intenzitása változó Budapesten és más magyar településeken: míg sok helyen csak szórványos programok vannak, néhány városban már nagyobb méretű fesztiválként is megjelenik a Halloween.

A fővárosban például mozihorrormaratonokat, jelmezes bulikat, Állatkerti esti sétákat, illetve a Töklámpás Fesztivált is rendeznek.

A legkülönlegesebb esemény a Töklámpás Fesztivál, ahol a Hősök terén idén már 10. éve tartós élelmiszert gyűjtenek rászoruló családoknak

– így a rendezvény egyszerre szórakoztató és jótékony célú.

Ha egy nagyszerű halloweeni bulin szerete részt venni és nincs jelmeze semmi gond! Irány a Széchenyi fürdő, ahol egy halloweeni témájú medencepartira várják a látogatókat. Hátborzongató fürdőruhát viselők előnyben. Halloweeni témájú szabadulószobák, romkocsmák, temetikus városi séták és rengeteg különleges program várja a fővárosban elborzadni vágyókat.

Balatonfüreden családi nap és halloween buli keretében tökfaragás, arcfestés, kézműves foglalkozások és tökszépségverseny is várja az érdeklődőket. Keszthelyen a Festetics-kastély és a majorság „sötét titkok éjszakáit” tartja, tematikus programokkal. Két vas megyei településen is különleges programok lesznek. Jánosháza a gyerekek és a felnőttek számára is kínál programot:

lesz tökfaragó verseny, ügyességi játékok, arcfestés és cukorka sétány.

Az este csúcspontja a Varga Balázzsal tartott utcabál lesz, amely garantáltan jókedvre deríti a közönséget. Vasszécsenyen az Ó-Ebergényi kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni. A kalandhoz előzetes regisztráció szükséges, 4-6 fős csapatok jelentkezését várják. Aki elég bátor, egy igazán különleges, borzongató élménnyel gazdagodhat.