Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Halloween

Így ünneplik a halloweent Magyarországon!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarok megosztottak abban, hogyan viszonyulnak az október végi ünnepekhez: van, aki az emlékezést tartja fontosnak, mások a beöltözős bulikban látják a vidámságot. Sokan úgy vélik, hogy a Halloween eltereli a figyelmet a Mindenszentek és a Halottak napja mélyebb, hagyományos tartalmáról, ezért idegennek érzik, sőt néha ördögtől valónak tartják. Mások viszont éppen azt értékelik benne, hogy a komor megemlékezés helyett a kreativitásról és a felszabadultságról szól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
HalloweentökprogramMagyarország

A hagyományok mindig is változtak, a magyar kultúra korábban is átvett más népektől szokásokat, amelyeket a saját értékrendje szerint formált. Nem az új ünnepek szorítják ki a régieket, hanem azok halványulnak el, amelyek már elveszítették közösségi erejüket. A Halloween nem feltétlenül vallási vagy démonikus esemény, hanem sokak számára egy modern, közösségi és szórakoztató kiegészítése az őszi ünnepkörnek, mely során akár jótékonykodásra is sort lehet keríteni.

Halloween
Egyre több településen szereveznek halloweeni programokat
Fotó: AFP

Halloweeni programok országszerte

Az ünneplés módjai és intenzitása változó Budapesten és más magyar településeken: míg sok helyen csak szórványos programok vannak, néhány városban már nagyobb méretű fesztiválként is megjelenik a Halloween.

A fővárosban például mozihorrormaratonokat, jelmezes bulikat, Állatkerti esti sétákat, illetve a Töklámpás Fesztivált is rendeznek. 

A legkülönlegesebb esemény a Töklámpás Fesztivál, ahol a Hősök terén idén már 10. éve tartós élelmiszert gyűjtenek rászoruló családoknak

 – így a rendezvény egyszerre szórakoztató és jótékony célú. 

Ha egy nagyszerű halloweeni bulin szerete részt venni és nincs jelmeze semmi gond! Irány a Széchenyi fürdő, ahol egy halloweeni témájú medencepartira várják a látogatókat. Hátborzongató fürdőruhát viselők előnyben. Halloweeni témájú szabadulószobák, romkocsmák, temetikus városi séták és rengeteg különleges program várja a fővárosban elborzadni vágyókat.
Balatonfüreden családi nap és halloween buli keretében tökfaragás, arcfestés, kézműves foglalkozások és tökszépségverseny is várja az érdeklődőket. Keszthelyen a Festetics-kastély és a majorság „sötét titkok éjszakáit” tartja, tematikus programokkal. Két vas megyei településen is különleges programok lesznek. Jánosháza a gyerekek és a felnőttek számára is kínál programot: 

lesz tökfaragó verseny, ügyességi játékok, arcfestés és cukorka sétány. 

Az este csúcspontja a Varga Balázzsal tartott utcabál lesz, amely garantáltan jókedvre deríti a közönséget. Vasszécsenyen az Ó-Ebergényi kastélyparkot Halloween estéjén boszorkányok, vámpírok, szellemek és zombik lepik el. A résztvevők feladata, hogy csapatokban teljesítsenek különféle kihívásokat, ezzel segítsenek a rémséges vendégeknek hazatérni. A kalandhoz előzetes regisztráció szükséges, 4-6 fős csapatok jelentkezését várják. Aki elég bátor, egy igazán különleges, borzongató élménnyel gazdagodhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!