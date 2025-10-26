Pogány ünnep vagy szent hagyomány? A Halloween igaz története

A Halloween eredetileg a Mindenszentek előestéje, angolul All Hallows’ Eve volt, innen származik maga a név is. Sokan úgy vélik, hogy ez az ünnep a pogány kelta Samhain fesztivál keresztény átvétele, amikor a hiedelem szerint a halottak lelkei visszatérhettek a földre. Dr. Michael Carter történész szerint ez a kapcsolat korántsem bizonyított, hiszen a Samhainról szóló források több száz évvel későbbiek, amikor Írország már rég keresztény volt. Ezért sokkal valószínűbb, hogy a Halloween a keresztény naptár természetes fejlődése során alakult ki, nem pedig pogány szertartások kiszorításával - írja az English Heritage.

Halloween – az ősi hiedelmek és a keresztény hagyományok metszéspontján.

Fotó: Unsplash

Hogyan alakult át az évszázadok során a Halloween?

A mai Halloweent gyakran a fény és a sötétség, a jó és a rossz küzdelmeként ábrázolják, ám ez a motívum inkább a 19–20. századi néphagyomány és irodalom romantikus visszavetítése.

A régi időkben az emberek számára ez az időszak inkább a természet rendjéről és az évszakok változásáról szólt.

A napok rövidültek, a sötétség korábban beállt, és a hideg esték a tűz köré gyűlő közösségeket arra ösztönözték, hogy történeteket meséljenek – talán épp szellemtörténeteket is.

A középkori Halloween viszont már nemcsak a virrasztás, hanem a csínytevések éjszakája is volt, amikor a fiatalok tréfás rendbontással ünnepelhettek, anélkül hogy komoly büntetésre számíthattak volna. Ehhez kapcsolódott a léleksütés szokása is (soul caking), amikor a szegényebbek házról házra jártak, süteményt vagy pénzt kaptak, cserébe pedig imát mondtak a házigazdák elhunyt hozzátartozóiért. E hagyomány a modern trick-or-treat, azaz a „csokit vagy csalunk” szokásának elődjének tekinthető.

Halloween kontra Minden Szentek és Halottak Napja

Sokan elítélik a Halloweent, ellentétesnek tartják a Mindenszentek és a Halottak napja eredeti, keresztény szellemiségével. Míg Mindenszentek november 1-jén a szentek és hitvallók tiszteletéről, a Halottak napja november 2-án pedig az elhunyt lelkekért való imáról szól, addig Halloween inkább a félelem, a halál és a sötétség játékos, világi megidézése lett. A keresztény ünnepek célja a megemlékezés és a lelki megtisztulás, míg a Halloweené a szórakozás és a látvány. Mindenszentek és Halottak napján az emberek templomba mennek, szeretteik sírjához látogatnak, gyertyát gyújtanak, csendben emlékeznek , ezzel szemben Halloweenkor maszkok, töklámpások és jelmezek uralják az éjszakát. Sokan úgy vélik, hogy Halloween elhomályosítja a halál iránti tiszteletet, és felszínessé teszi azt, ami eredetileg mély hitbeli tartalommal bírt.