A legelképesztőbb halloweeni szokások világszerte

Sok országban a fiatalok különösen kedvelik, mert lehetőséget ad a kreativitásra és a közösségi szórakozásra. Más kultúrákban viszont a Halloween beépült a helyi hagyományokba, gyakran összekapcsolódva az elhunytakra való emlékezéssel - írja a WinterGo.

A világ minden táján másként ünneplik a Halloweent.

Fotó: Unsplash

Írországban és Skóciában, a Halloween ősi bölcsőjében, máig élnek a kelta Samhain hagyományai. A „guising” szokás során a gyerekek és felnőttek jelmezbe bújva járnak házról házra, verseket mondanak vagy dalokat énekelnek édességért és pénzért. A modern tökfaragás elődje itt született: régebben karórépába vagy céklába vájtak arcokat, és gyertyát tettek beléjük, hogy elűzzék a gonosz szellemeket.

Az este jóslásokkal is telt – például az almák mozgásából próbálták megjósolni, ki kinek lesz a jövendőbelije.

Japánban a Halloween a 2000-es években vált rendkívül népszerűvé, főként a fiatalok és a cosplay-rajongók körében. Az ország egyik legnagyobb eseménye a Kawasaki Halloween Parádé, ahol több ezer ember vonul fel látványos, kreatív jelmezekben. Tokióban, különösen Shibuyában, hatalmas utcai bulikat rendeznek, ahol a résztvevők a popkultúra, az anime és a horror világából merítenek ihletet.

A japán Halloween inkább a látványos parádékról és az önkifejezésről szól, mint a rémisztgetésről.

A Fülöp-szigeteken a Halloween vallásosabb hangulatban telik, és szorosan kapcsolódik a Mindenszentekhez és a Halottak napjához. A „Pangangaluluwa” nevű hagyomány során a gyerekek és fiatalok házról házra járnak, énekelnek és imádkoznak a halottak lelki üdvéért, cserébe édességet vagy pénzt kapnak. A családok a temetőkben gyertyát gyújtanak, virágokat visznek, és gyakran egész éjjel a sírok mellett maradnak közös étkezéssel és beszélgetéssel.

Az Egyesült Államokban a Halloween igazi látványosság, és hatalmas kulturális, sőt gazdasági esemény is. Az utcákat és házakat pókhálóval, csontvázakkal és világító tökökkel díszítik, a gyerekek pedig jelmezbe öltözve járják a környéket „trick or treat” (csokit vagy csínyt) kiáltással.

A kísértetházak, tematikus horrorparkok és parádék is rendkívül népszerűek, és az ünnep a kreativitás és közösségi összetartozás egyik szimbólumává vált.

Romániában, különösen Erdélyben, a Halloween természetesen Drakula legendájához kapcsolódik. A híres Bran kastélyban – amelyet gyakran „Drakula kastélyaként” emlegetnek – minden évben tematikus bálokat, kísértetjárásokat és kosztümös programokat szerveznek. A turisták ilyenkor vámpírnak vagy szellemnek öltözve fedezik fel a legendás helyszíneket, így az ünnep egyszerre turisztikai látványosság és borzongató élmény.