A halloweeni töklámpás eredete – egy hagyomány nyomában

Kevés ünnep őriz annyi ősi jelentést, mint a Halloween, amelyben a fény és a sötétség harca kel életre minden október végén. A halloween töklámpás eredete több ezer évre nyúlik vissza, a kelta Samhain szertartásaihoz, ahol a tűz és a láng az élők védelmét szolgálta az ártó szellemek ellen. Azóta a faragott tök pislákoló fénye nemcsak a gonosz szellemeket űzi el, hanem a múlt emlékeit is megtartja, és generációkról generációkra továbbadja. A halloweeni hagyomány a kelta szokásokból ered, majd az ír bevándorlók révén meghódította az Egyesült Államokat, majd onnan visszatért Európába a globalizáció folyamata miatt.

Jack O’Lantern, a halloween ikonikus töklámpása

Az ősi kelta hagyományokból kinőtt halloween mára a világ egyik legismertebb ünnepe, de kevesen tudják, honnan származik a halloween töklámpás eredete. Az ünnep mára túlnőtt az ijesztő tökök, a jelmezes bulik és a cukorkás játékok világán: gazdag kulturális, mitológiai és szimbolikus örökség rejlik mögötte.

A halloween eredete több ezer évre nyúlik vissza. A kelták ilyenkor, október 31-én tartották a Samhain ünnepét, amikor úgy hitték, hogy a határ elvékonyodik az élők és a holtak világa között. A tökfaragás és a töklámpás ezzel a hittel fonódott össze, hiszen a lángok és a fény a sötétségben védelmet és reményt jelentettek.

Jack O’Lantern története, a legendától a töklámpásig

A Jack o’ lantern története egy ír népmondából ered. A főhős, Stingy Jack – vagy ahogy magyarul mondanánk, Fukszos Jack – egy ravasz férfi volt, aki többször is túljárt az ördög eszén. A legenda szerint, mikor Jack meghalt, sem a mennybe, sem a pokolba nem juthatott, ezért az ördög adott neki egy parázsló szenet, amit egy kivájt répába tett, hogy világítson az útján.

Ebből született meg Jack lámpása, az első töklámpás. A vándorló lélek fényhordozója azóta is a halloween igaz története része. Az Ír-szigeteken sokáig répát, céklát vagy karórépát vájtak ki, később, az amerikai bevándorlás után váltotta fel a tök, amely sokkal könnyebben faragható. Így lett a faragott halloween tök a mai Jack O’Lantern ikonikus formája.