A rettegés és móka éjszakája: így ünneplik a halloweent világszerte

Ahogy közeledik október vége, egyre több helyen készülnek a halloweenre – az ünnepre, ahol a félelem, a kreativitás és a közösségi szórakozás keveredik. De honnan ered ez a hagyomány, hogyan alakult ki az évszázadok során, és miként ünneplik különböző országokban és Magyarországon?
A halloween eredetileg a Mindenszentek előestéje, angolul All Hallows’ Eve. A középkori halloween már nemcsak a virrasztás, hanem a csínytevések éjszakája is volt. Ekkor jelent meg a léleksütés (soul caking), amikor a szegényebbek házról házra jártak süteményért vagy pénzért, cserébe imát mondtak a házigazdák elhunyt hozzátartozóiért. Ez a szokás a modern trick-or-treat (csokit vagy csalunk) elődjének tekinthető. Míg a mindenszentek és halottak napja a szentek és elhunytak tiszteletéről, a lelki megtisztulásról szól, a halloween inkább a szórakozás és látvány ünnepe lett.
Halloween a nagyvilágban
A halloween ünneplése kultúránként változó.
- Írország és Skócia: A guising során gyerekek és felnőttek jelmezbe bújva járnak házról házra, verseket mondanak vagy dalokat énekelnek édességért. A tökfaragás elődje itt született: régebben karórépába vagy céklába vájtak arcokat, és gyertyát tettek beléjük a gonosz szellemek elűzésére.
- Japán: A 2000-es években vált népszerűvé a fiatalok és cosplay-rajongók körében, különösen a Kawasaki Halloween Parádén és a tokiói Shibuya utcai bulikon. Itt a hangsúly a látványos parádékon és az önkifejezésen van.
- Fülöp-szigetek: A Pangangaluluwa hagyomány során a fiatalok házról házra járnak, énekelnek és imádkoznak a halottak lelki üdvéért, cserébe édességet vagy pénzt kapnak. A családok a temetőkben gyertyát gyújtanak, virágot visznek, és gyakran egész éjjel a sírok mellett maradnak.
- Egyesült Államok: A halloween hatalmas kulturális és gazdasági esemény, a gyerekek jelmezben járják a környéket trick-or-treat felkiáltással, míg kísértetházak, tematikus horrorparkok és parádék kínálnak látványos élményt.
- Románia: Erdélyben a halloween Drakula legendájához kapcsolódik, a Bran kastélyban minden évben tematikus bálokat, kísértetjárásokat rendeznek.
- Lengyelország és Bulgária: Véradást és halloween-ünnepségeket szerveznek jelmezes orvosok és diákok részvételével, a kereskedelmi üzletek kirakataiban töklámpások és álarcok jelennek meg.
Magyarországon: hagyományok és programok
A magyar kultúrában a halloween nem vallási vagy démonikus esemény, hanem egy modern, közösségi és szórakoztató kiegészítő az őszi ünnepkörhöz. A magyar települések változatos halloweeni programokat kínálnak: mozihorrormaratonok, jelmezes bulik, Állatkerti esti séták, Töklámpás Fesztivál. A fesztivál idején élelmiszergyűjtés is zajlik rászorulóknak. Szabadulószobák, romkocsmás és tematikus városi séták is várják az érdeklődőket.
Miért faragunk tököt?
A brit szigetekről származó tökfaragás Amerikába is eljutott, ahol a retket tökre cserélték, így vált a Halloween egyik legismertebb szimbólumává. A töklámpásokat gyertyával világítják meg, hogy ijesztő arcuk elűzze a gonosz szellemeket. A faragott tök általában 5–6 napig friss, de ecetes vízzel akár két hétig is eltartható. Miután elmúlt a halloween, a tököket érdemes újrahasznosítani, így kerülhető el a pazarlás.
A tökfaragás régi hagyomány Magyarországon is. Salamon király koráig nyúlik vissza a legenda: a visegrádi vár tornyát éjjelente töklámpásokkal világították meg. A 20. század eleji falvakban a fiatalok tökvicsorival ijesztgették egymást halottak napjára, Mindenszentekre vagy Luca napjára. Erdélyben a temetőkbe is vittek töklámpásokat, hogy a halottak lelkei hazataláljanak.