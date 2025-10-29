Ahogy közeledik október vége, egyre több helyen készülnek a halloweenre – az ünnepre, ahol a félelem, a kreativitás és a közösségi szórakozás keveredik. De honnan ered ez a hagyomány, hogyan alakult ki az évszázadok során, és miként ünneplik különböző országokban és Magyarországon?

A rettegés és móka éjszakája: így ünneplik a halloweent világszerte

A halloween eredetileg a Mindenszentek előestéje, angolul All Hallows’ Eve. A középkori halloween már nemcsak a virrasztás, hanem a csínytevések éjszakája is volt. Ekkor jelent meg a léleksütés (soul caking), amikor a szegényebbek házról házra jártak süteményért vagy pénzért, cserébe imát mondtak a házigazdák elhunyt hozzátartozóiért. Ez a szokás a modern trick-or-treat (csokit vagy csalunk) elődjének tekinthető. Míg a mindenszentek és halottak napja a szentek és elhunytak tiszteletéről, a lelki megtisztulásról szól, a halloween inkább a szórakozás és látvány ünnepe lett.

Halloween a nagyvilágban

A halloween ünneplése kultúránként változó.