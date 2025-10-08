Elképesztő! Fél autó ára a világ legdrágább hamburgere

Az évek során a hamburgerek ára jelentősen emelkedett, de továbbra is az étlapok egyik általánosan megfizethető fogása maradt.

A világ legdrágább hamburgerét nem kóstolhatja meg bárki (képünk illusztráció)

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Vannak azonban kivételek – az egyik legfeltűnőbb ezek közül nemrégiben kapta meg a „világ legdrágább hamburgere” címét.

Az Asador Aupa séfjeinek ötlete ez a különleges fogás, amely a katalóniai Cabrera del Mar nevű településen található baszk konyhát képviselő étteremben készült. Állítólag nyolc évnyi kutatás és kísérletezés előzte meg az elkészítését, és az alkotók titokban tartják a receptet, a pontos összetevőket – írja a Oddity Central.

Az exkluzivitás hamburgere

Annyit tudunk csak, hogy a hamburger 9450 eurós (3,7 millió forint) árcédulája nem valami „mutatós”, cseppet sem vevőcsalogató. Állítólag olyan értelmetlen luxus összetevők vannak benne, mint például az ehető arany. De persze emellett a minőségi alapanyagok, az egyedi gasztronómiai élmény és az exkluzivitás teszik azzá, amiért ilyen sok pénzt elkérhetnek érte. Ráadásul az is növeli az ázsióját, hogy nem mindenki kap bebocsátást az ízek palotájába, nem mindenkinek adatik meg a gasztronómiai orgia.

„Ez az élmény kizárólag meghívásos alapon működik. Nincs az étlapon. Nincs lehetőség rendelésre. Csak azok vehetik igénybe, akiket kiválasztanak. Ha úgy gondolod, hogy fel kellene kerülnöd a listára, kérheted, és a kérelmet elbíráljuk” – olvasható az étterem honlapján.

Hogy megér-e ennyi pénzt a világ legdrágább hamburger, nehéz megítélni úgy, hogy nem tudjuk az összetevők listáját, nem kóstoltuk. Az viszont tény, hogy horror összeg, ez egy kisebb autó felének az ára. Ennyi pénzért dalolnia kell a szánkban a hamburgernek.