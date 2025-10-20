Rekordméretű ragadozó akadt horogra Lengyelországban – videó

A hétvégén a Rybniki tavon rendezett kétnapos rendezvényen a kéttagú csapatok csónakokból pergetve versenyeztek. A pergetés olyan horgászmódszer, amely során a ragadozó halakat mozgó, mesterséges csalikkal fogják ki. A hatalmas harcsa Krzysztof Pyra és Adrian Gontarz a Polska Akademia Wedkarska nevű, lublini székhelyű horgászklub tagjainak horgára akadt vasárnap. A hal behúzása több mint másfél óráig tartott.

A világrekord hosszúságú harcsa a Rybniki víztárolóból került a felszínre – Facebook/Polska Akademia Wedkarska

Világrekord a 292 centi hosszúságú harcsa

Amikor végre megláttuk, nem hittünk a szemünknek, egy nagy, hatalmas hal volt, óriási fejjel, egy igazi szörnyeteg. Ez nemcsak új lengyel rekord, hanem világrekord is

– mondta el Krzysztof Pyra a sport.pl szakportálnak. Hozzátette: amikor a halat megmérték, kiderült, hogy 292 centiméter hosszú. Az eddigi leghosszabb, 285 centiméter hosszú harcsát az olaszországi Pó-folyóból fogták ki 2023-ban.

A tóparton végzett mérések után az óriásharcsát visszaengedték a vízbe. A lengyelországi horgászok körében a Rybniki víztároló népszerű helynek számít, mert nagyméretű halak, köztük harcsák és pontyok élnek benne.

Ezt azzal magyarázzák, hogy a tó vizét a rybniki szénerőmű hűtésére használják, emiatt a természetesnél magasabb annak hőmérséklete.

