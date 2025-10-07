Megszállott zaklató üldözi Harry herceget

A nő neve egy magánbiztonsági cég által összeállított listán is szerepel, amely olyan személyek adatait is tartalmazza, akik megszállottan követik a herceget. Harry herceg 2020 óta nem részesül államilag finanszírozott rendőri védelemben, miután feleségével, Meghannel visszaléptek a királyi feladatoktól és az Egyesült Államokba költöztek. A döntést az úgynevezett RAVEC bizottság hozta meg, amit a herceg később bíróságon is megtámadott, sikertelenül – írja a Daily Mail.
A Metropolitan rendőrség ugyan ideiglenesen biztosított számára védelmet a WellChild-gála idejére, de a további napokon már saját költségén kellett gondoskodnia biztonságáról. A nő mentális állapota ismeretlen, de állítólag korábban is követte őt a világ különböző pontjaira –
még 2024 májusában, a Harry és Meghan által tett nigériai látogatáson is felbukkant.
A ismételt zaklató megjelenése rávilágított arra, hogy a herceg továbbra is komoly veszélyben van a fixált rajongók és egyéni fenyegetések miatt. Neil Basu, a brit terrorelhárítás volt vezetője hibának nevezte, hogy nem készült hivatalos kockázatelemzés a herceg védelméről. Szerinte a herceg veszélyeztetettsége nem csökkent, hanem inkább nőtt az elmúlt években. Barátai szerint Harryt mély bűntudat és félelem gyötri, mert attól tart, hogy híressége másokat is veszélybe sodor. A történtek után még világosabbá vált, hogy a brit biztonsági rendszer nem kezeli egységesen az egykori királyi családtagok védelmét.
2023. májusában letartóztattak egy férfit, aki Harry herceg és Meghan Markle montecitói birtokára próbált meg bejutni éjjel kettőkor. A biztonsági őrök elfogták a 29 éves férfit, aki a kapun már nem jutott át.