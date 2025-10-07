Megszállott zaklató üldözi Harry herceget

A nő neve egy magánbiztonsági cég által összeállított listán is szerepel, amely olyan személyek adatait is tartalmazza, akik megszállottan követik a herceget. Harry herceg 2020 óta nem részesül államilag finanszírozott rendőri védelemben, miután feleségével, Meghannel visszaléptek a királyi feladatoktól és az Egyesült Államokba költöztek. A döntést az úgynevezett RAVEC bizottság hozta meg, amit a herceg később bíróságon is megtámadott, sikertelenül – írja a Daily Mail.

Harry herceg zaklatója nem áll le.

Harry herceg élete is veszélyben lehet

A Metropolitan rendőrség ugyan ideiglenesen biztosított számára védelmet a WellChild-gála idejére, de a további napokon már saját költségén kellett gondoskodnia biztonságáról. A nő mentális állapota ismeretlen, de állítólag korábban is követte őt a világ különböző pontjaira –

még 2024 májusában, a Harry és Meghan által tett nigériai látogatáson is felbukkant.

A ismételt zaklató megjelenése rávilágított arra, hogy a herceg továbbra is komoly veszélyben van a fixált rajongók és egyéni fenyegetések miatt. Neil Basu, a brit terrorelhárítás volt vezetője hibának nevezte, hogy nem készült hivatalos kockázatelemzés a herceg védelméről. Szerinte a herceg veszélyeztetettsége nem csökkent, hanem inkább nőtt az elmúlt években. Barátai szerint Harryt mély bűntudat és félelem gyötri, mert attól tart, hogy híressége másokat is veszélybe sodor. A történtek után még világosabbá vált, hogy a brit biztonsági rendszer nem kezeli egységesen az egykori királyi családtagok védelmét.

Korábbi zaklatóját már elfogták

2023. májusában letartóztattak egy férfit, aki Harry herceg és Meghan Markle montecitói birtokára próbált meg bejutni éjjel kettőkor. A biztonsági őrök elfogták a 29 éves férfit, aki a kapun már nem jutott át.



