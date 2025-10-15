Hírlevél

Halálos vírus szedi áldozatait, már többen meghaltak

Szenegálban újabb járvány miatt nő az aggodalom. A hasadékvölgyi láz már négy régióban is megjelent, és több halálos áldozatot követelt. Az egészségügyi hatóságok fokozott ellenőrzést rendeltek el az érintett területeken.
Szeptember vége óta húsz ember halt bele a hasadékvölgyi lázba Szenegálban - jelentette be szerdán a nyugat-afrikai ország egészségügyi minisztériuma.

Szenegálban nő a hasadékvölgyi láz halálos áldozatainak száma - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Hasadékvölgyi láz tombol Szenegálban

A három hete tartó járványban eddig összesen 171 fertőzést regisztráltak, 128 esetben már felépültek a páciensek. 

A járvány négy régióban jelent meg Szenegálban, a helyzet az északi Saint-Louis régióban a legsúlyosabb, ott jegyezték fel a legtöbb fertőzöttet. 


A hasadékvölgyi láz vírusos fertőzés, amely elsősorban állatokat érint, de átterjedhet emberre is. A lázzal, fej- és hasfájással, hányással és orrvérzéssel járó megbetegedést eddig csak Afrikában és az Arab-félszigeten észlelték.

