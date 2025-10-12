Ezt a két étkezési hibát szinte mindenki elköveti, ezért nem tűnik el a hasi zsír

A hasi zsír – orvosi nevén viszcerális zsír – a legveszélyesebb zsírfajta, mivel közvetlenül a szervek körül rakódik le. Riedl szerint ez a típus gyulladásokat indít el a testben, amelyek gyorsítják az öregedést, gyengítik az immunrendszert, és növelik a szívbetegség, cukorbetegség, sőt a daganatok kockázatát is. Nőknél 80, férfiaknál 94 centiméter felett már komoly egészségügyi veszélyt jelent – számol be a Focus.

A hasi zsír nemcsak esztétikai, hanem komoly egészségügyi veszély

Fotó: Unsplash

A hasi zsír legnagyobb ellensége a cukor

A szakember szerint a hasi zsír kialakulásának fő oka a hibás táplálkozás – azon belül is a cukor, különösen a fruktóz. Ez a „gyümölcscukor” sok feldolgozott ételben megtalálható, és közvetlenül a májban alakul át zsírrá. Az első szabály tehát: kerülni kell a hozzáadott cukrot és a feldolgozott élelmiszereket.

A második szabály: egészséges zsírokkal és zöldségekkel támadjuk a hasi zsírt. A napi 500 gramm zöldség, valamint olíva-, dió- és halolaj rendszeres fogyasztása segíti a zsírégetést. Az omega-3 zsírsavak csökkentik a gyulladást, javítják az anyagcserét, és késleltetik az öregedést.

A folyamatos nassolás állandóan magasan tartja az inzulinszintet, így a szervezet nem tud zsírt bontani. A hasi zsír csökkentésének egyik leghatékonyabb módja a napi étkezések számának visszafogása: elég két-három főétkezés, vagy akár az időszakos böjt.

Riedl szerint a siker titka a fokozatos életmódváltás. Nem kell mindent azonnal megváltoztatni – elég, ha először az étrend 20 százalékát javítjuk: kevesebb cukor, több zöldség és jó minőségű zsírok. Ezzel nemcsak a hasi zsír csökken, hanem akár 10–15 évvel is meghosszabbítható az élet.