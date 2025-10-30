Forradalmi áttörés: így ismerhető fel a hasnyálmirigyrák még a tünetek megjelenése előtt

Egy új, mindössze harminc másodpercet igénylő légzésteszt forradalmasíthatja a hasnyálmirigyrák korai felismerését. Ez az egyik legagresszívebb és legnehezebben diagnosztizálható daganattípus, az új eljárás azonban csupán a kilélegzett levegőből képes kimutatni a jelenlétét a szervezetben, még a betegség tüneteinek tünetek megjelenése előtt – számol be a The Sun. A Londoni Imperial College kutatói által kifejlesztett módszer gyors, fájdalommentes és nem invazív, így akár a háziorvosi rendelőkben is bevezethető lenne.

Egy új teszt a tünetek megjelenése előtt kimutatja a hasnyálmirigyrákot - Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A rettegett hasnyálmirigyrák: miért az egyik leghalálosabb betegség?

A hasnyálmirigyrák különösen alattomos betegség: a korai stádiumban általában nem okoz panaszt, a későbbi tünetek pedig könnyen összetéveszthetők más, ártalmatlan problémákkal.

Emiatt a diagnózis gyakran csak előrehaladott állapotban születik meg, amikor a kezelési lehetőségek korlátozottak és a túlélés esélye rendkívül csekély.

Egy nemzetközi kutatócsoport nemrég azt is felfedezte, hogy a daganat terjedésének egyik kulcsszereplője egy bizonyos ALK7 nevű receptor: ez olyan folyamatokat indít be, amelyekkel a ráksejtek könnyedén áttörhetik az erek falát.

A hasnyálmirigyrák leggyakoribb tünetei

Gyomorégés, emésztési panaszok: égő érzés a mellkasban, kellemetlen íz a szájban

Hasi fájdalom vagy hátfájás: tompa fájdalom a hasban, amely kisugározhat a hátba, fekve rosszabbodhat, ülve enyhülhet

Hasmenés vagy székrekedés: orvosi vizsgálat javasolt, ha a hasmenés 7 napnál tovább tart, különösen fogyás esetén

Steatorrhoea: világos, zsíros, bűzös széklet, amely nehezen öblíthető le

Nem szándékos, jelentős fogyás

Sárgaság: a bőr és szemek besárgulása, sötét vizelet, világos széklet és viszkető bőr

Hogyan javíthatja az új teszt a betegek túlélési esélyeit?

Ha a most zajló nagyszabású klinikai teszt sikeres lesz, a légzésteszt néhány éven belül bekerülhet az orvosi gyakorlatba. A háziorvosok így már egy egyszerű mintavétellel eldönthetnék, kinek van szüksége további vizsgálatokra.

A projekt mögött álló jótékonysági szervezet, a Pancreatic Cancer UK az elmúlt öt évtized legnagyobb reménysugarának nevezi az eljárást.

Ha beválik, ez lehet az első olyan eszköz, amely valódi esélyt ad a korai felismerésre – és ezzel a túlélésre is – az egyik leggyilkosabb ráktípus esetében.